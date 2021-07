Kreatywne meble do przechowywania stworzone przez studentów

W ramach stałej współpracy Stowarzyszenie Handlowe Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC) ponownie zaprosiło studentów jednej z najbardziej renomowanych szkół meblarstwa w Wielkiej Brytanii – Rycotewood Furniture Centre przy City of Oxford College – do wspólnego projektu kreatywnego. Tym razem zadaniem adeptów było stworzenie mebli do przechowywania z wykorzystaniem wybranego przez nich surowca: amerykańskiego czerwonego dębu, wiśni lub klonu.

Zadanie postawione przez AHEC studentom drugiego roku polegało na stworzeniu mebli do przechowywania z wybranych amerykańskich gatunków drewna liściastego, które nie cieszą się wielką popularnością wśród projektantów. Uczestników projektu zachęcono do wykorzystania surowca w możliwie najbardziej twórczy i efektywny sposób, w pełni czerpiąc z jego naturalnych właściwości. W ich ostatecznych projektach wykorzystano różnorodne techniki, takie jak opalanie, obróbkę CNC, nacinanie i tkanie.

Do roli mentorki projektu zaproszono brytyjską projektantkę mebli Nathalie de Leval, która na początku współpracy podzieliła się ze studentami własnymi doświadczeniami. W kolejnych etapach projektu nadzorowała postępy prac i kontynuowała mentoring, służąc każdemu poradą i konstruktywną krytyką pomysłów.

– Współpraca z AHEC i studentami szkoły Rycotewood to prawdziwa przyjemność. Obserwowanie studentów eksperymentujących z drewnem, odkrywających nowe sposoby obróbki i stosujących tę wiedzę w praktyce było wspaniałym doświadczeniem – powiedziała Nathalie de Leval. – Wiele osób biorących udział w tym przedsięwzięciu wniosło bardzo osobiste podejście do swoich projektów, co tylko podkreśliło ich zrozumienie zadania. Pomimo ograniczeń, z jakimi musieli się zmierzyć w związku z pandemią, jakość projektów i ich wykonania jest wyjątkowa i mam nadzieję, że studenci będą dzielić się oraz wzajemnie inspirować swoimi przyszłymi projektami – dodała Nathalie de Leval.

Ubiegły rok był bardzo trudny dla młodych adeptów meblarstwa właśnie ze względu na pandemię.

– To był naprawdę wyjątkowy rok, w którym studenci wykonali innowacyjne meble do przechowywania na potrzeby projektu AHEC. Tuż przed zamknięciem gospodarki wszyscy mieli okazję spędzić dwa tygodnie na warsztatach i poeksperymentować z amerykańskimi gatunkami drewna liściastego przy użyciu szeregu kreatywnych procesów wytwórczych, co stanowiło podstawę do rozwoju własnych pomysłów podczas nauki zdalnej. Biorąc pod uwagę okoliczności i wykorzystane procesy pracy, uczestnicy stanęli na wysokości zadania i moim zdaniem tegoroczna grupa może pochwalić się wybitnymi efektami prac – powiedziała opiekunka roku, Rachel Hicks.

Jakie idee przyświecały studentom?

Tworząc koncepcję swojej szafki na herbatę Christoph Kurzman zainspirował się pracą projektanta tkanin – Jo Elbourne'a, czerpiąc wzór graficznego kształtu z tradycyjnej japońskiej techniki układania mat Tatami. Kurzman zdecydował się na wykorzystanie wiśni ze względu na jej subtelne ciepło, które uzupełnia tkane panele.

Alastair Minus stworzył szafkę do przechowywania kawy i akcesoriów do jej parzenia, którą można umieścić w kuchni. Amerykański czerwony dąb został na początku opalony przy użyciu japońskiej metody Shou Sugi Ban, a następnie przycięty i nałożony na płótno, które umożliwia płynne otwieranie drzwi.