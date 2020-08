Kreuje emocje, nadaje charakter przestrzeni: rzeźba we wnętrzach

Architekci i kolekcjonerzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że odpowiednio dobrane do charakteru miejsca dzieła podnoszą wartość i status realizacji. Wchodząc w dialog z otoczeniem, sztuka – a w szczególności jej przestrzenna forma, czyli rzeźba – może nawiązywać do stylu domu formą, stanowić jego „przedłużenie” lub kontrapunkt. Wpisanie elementów rzeźby w projekt pozwala architektom nadać wnętrzom formę i dodatkową fakturę.

Jej pojawienie się ma kreować emocje, wpływać na samopoczucie i nadawać wyrazisty charakter przestrzeni. Staje się sztuką w momencie, gdy można na nią patrzeć wielokrotnie i ciągle widzieć coś nowego, nawet jeśli trudno to do końca zdefiniować. Od lat stanowi niezawodny sposób na obcowanie w trzech wymiarach artyzmu. Rzeźba porywa nas w świat wolny od kształtu, dźwięku i koloru, który tak wiele mówi o nas samych. Tak właśnie oddziałują na odbiorców prace, które można na co dzień zobaczyć w Galerii ToTuart.

– Rzeźba – przestrzenne dzieło sztuki, towarzyszy architekturze wnętrz niemal od zawsze. Była i jest jedną z najistotniejszych dominant przestrzennych. Niezależnie od wielkości, materiału i formy, prawie zawsze zwraca naszą uwagę. Tym bardziej, jeśli odpowiednio zaakcentujemy jej obecność we wnętrzu, planując miejsce ekspozycji w kluczowych osiach widokowych, dobierając właściwe tło oraz eksponując świadomie dobranym oświetleniem. Rzeźba bywa formą sztuki oddziałującą silniej niż np. obraz. Nasz wzrok automatycznie się ku niej kieruje, zaczynamy ją kontemplować i interpretować – mówi arch. Aleksander Jankowski, współwłaściciel pracowni projektowej Jankowski i Opyrchał.

– Potrzeba kontaktu ze sztuką tkwi w nas niezwykle głęboko. W ostatnich latach wyraźnie mamy do czynienia z upowszechnieniem sztuki we wnętrzach i ogólnie – w świadomości Polaków. Chcemy obcować z nią na co dzień, nie tylko podczas odwiedzania galerii czy muzeum. Rzeźba oddziałuje na nas szczególnie mocno, wzbudza emocje, skłania do refleksji. Jest także elementem, który określa i nadaje wyraz przestrzeni. Dlatego coraz więcej osób interesuje się sztuką i pragnie mieć ją w swoich domach – dodaje Agata Opyrchał, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, współwłaścicielka pracowni projektowej Jankowski i Opyrchał.

W przestrzeni miejskiej rzeźba ma równie wielką moc – potrafi konstytuować i identyfikować miejsce. Staje się wizytówką miast i punktem orientacyjnym dla turystów i mieszkańców. Wielu parków i placów nie wyobrażamy sobie bez szczególnej formy rzeźb, jaką są pomniki. Budują zbiorową tożsamość, umacniają pamięć o wydarzeniach i ludziach ważnych dla rodzimej historii. Dawne nazwy budynków nawiązują do rzeźb zdobiących frontony i fasady – do dziś mówi się o Kamienicy Pod Pszczółkami czy Pod Śpiewającą Żabą. Współczesne projekty przestrzenne często zmuszają do refleksji, stanowią artystyczny wyraz zmagań z problemami egzystencjalnymi, zwracają też uwagę na aktualne zagadnienia.