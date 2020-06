Księżycowy design prosto z polskiej fabryki

Zwraca uwagę przede wszystkim niebanalną, niemal futurystyczną formą, jak przystało na jej księżycową nazwę. Zaoblenie i wyraźna asymetria powodują, że sofa Moon niechętnie stanie skromnie w kącie pod ścianą.

Modernistyczny, eliptyczny kształt sofy jest na tyle charakterystyczny, że momentalnie zwraca uwagę, ale wystarczy przysiąść na niej, by zdać sobie sprawę także z jej komfortu. To dlatego, że nowoczesne wzornictwo marki Absynth zawsze idzie w parze z przemyślaną i dopracowaną konstrukcją mebla. Bazuje ona na połączeniu sklejki i różnej gęstości pianek termoelastycznych, które reagują na temperaturę ciała i dopasowują się do jego kształtu, nie odkształcając się. Ręczne wykonanie sofy zapewnia dbałość o każdy szczegół, a możliwość wyboru obicia pozwala zindywidualizować produkt.

W dobrym towarzystwie

Moon jest elementem, który chętnie zagra pierwsze skrzypce we wnętrzu, ale z powodzeniem możemy też zestawić go z innymi meblami z kolekcji. Korespondujący z nią stylistycznie puf jest niezwykle efektowny, a przy tym ma walor praktyczny, zapewniając dodatkowe miejsce do odpoczynku w jej pobliżu. Moduły fotela dzielącego nazwę z sofą dają duże możliwości aranżacyjne, bo łącząc poszczególne segmenty samodzielnie wykreujemy przestrzeń. Z kolei okrągłe i owalne stoliki z blatem wykonanym z jasnego lub czarnego marmuru oraz stalowymi nogami będą stanowić idealne dopełnienie eleganckiej strefy relaksu. Co więcej, stylistyczna zbieżność każdej z kolekcji oraz konsekwencja w doborze użytych materiałów pozwala na swobodne zestawianie poszczególnych brył w ramach całego asortymentu marki, wykluczając przy tym ryzyko estetycznej dysharmonii powstałej kompozycji.