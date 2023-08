Która przestrzeń komercyjna zgarnie Prime Property Prize 2023?

Trwa II etap konkursu Prime Property Prize 2023. Nagrody wręczane są w 12 kategoriach, w tym w kategorii Przestrzeń Komercyjna. Oto pięciu nominowanych.

Głosowanie trwa do 22 sierpnia. Zwycięzcy poinformowani zostaną o przyznaniu nagrody do 31 sierpnia 2023 r.

Finał konkursu podczas uroczystej Gali Prime Property Prize 2023 r., towarzyszącej konferencji Property Forum 2023, w dniu 18 września 2023 r.

Nagradzamy w 12 kategoriach. Jedną z nich jest Przestrzeń Komercyjna, w której doceniamy innowacyjność, estetykę i funkcjonalność przestrzeni komercyjnych oddanych do użytku w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Wybór zwycięzców to suma głosów Czytelników portali Propertynews.pl, Propertydesign.pl oraz członków Forum Ekspertów. Głosy przeliczane są na punkty. Każdy głos eksperta to 10 punktów, natomiast każdy klik internauty to 1 punkt. Głosowanie trwa do potrwa do 22 sierpnia. Zwycięzcy informowani są o przyznaniu nagrody do 31 sierpnia 2023 r.

Oto nominowani w kategorii Przestrzeń Komercyjna:

Biuro Arup w Warszawie (Arup, Workplace)

Biuro Arup w Warszawie zaprojektowano z myślą o dobrostanie ludzi i planety. To pionierskie wdrożenie projektowania w oparciu o neuronaukę oraz poligon doświadczalny projektowania zrównoważonego i cyrkularnego. Wytyczne neuronaukowe pomogły stworzyć wnętrze, które wspiera regenerację organizmu. Sprzyja temu zdrowe dla oka światło dzienne i sztuczne oraz pierwsze wykorzystanie półek świetlnych. Ponad 90 proc. mebli jest z drugiego obiegu. Rozwiązania prototypowe, z odzysku, z drugiej ręki, z materiałów z recyklingu, recyklingowalnych i naturalnych (mycelium, len, konopie, papier, wodorosty) przyniosły ponad 20 proc. oszczędności. Realizacja powstała w oparciu o zasadę 6R.

Biuro Arup w Warszawie zaprojektowano z myślą o dobrostanie ludzi i planety, fot. mat. pras.

Biuro Grupy OLX w Poznaniu (OLX, The Design Gorup)

Powiększona i odmieniona przestrzeń biura Grupy OLX o pow. 4500 m kw. w Poznaniu to miejsce interakcji społecznych, współpracy i generowania pomysłów. Panuje w niej klimat multifunkcjonalnego home office. W biurze do dyspozycji pracowników jest szerokie spektrum salek dostosowanych do rozmaitych aktywności w pojedynkę czy w mniejszej i większej grupie jak np. salka „design thinking" z meblami ruchomymi zaprojektowana zgodnie z filozofią agile, przeszklone „akwarium’ do pracy cichej lub ad hoc, czy kuchnia, urządzona w kawiarnianym stylu, która pełni rolę przestrzeni socjalnej, integracyjnej i all hands. Większość biurek na open space to "hot deski”.

Powiększona i odmieniona przestrzeń biura Grupy OLX o pow. 4500 m kw. w Poznaniu to miejsce interakcji społecznych, współpracy i generowania pomysłów, fot. mat. pras.

Biuro kancelarii CMS Poland (CMS Cameron McKenna, Trzop Architekci)

Biuro kancelarii CMS Poland zlokalizowane jest na 5 kondygnacjach najwyższego budynku w UE i zajmuje powierzchnię 7 tys. mkw. Głównym założeniem przy projektowaniu tej przestrzeni były wartości, jakimi kieruje się firma, w której centrum znajduje się człowiek i jego potrzeby. Wynikiem czego było m.in. stworzenie wewnętrznej klatki schodowej z wertykalnym ogrodem, łączącej wszystkie poziomy biura. Celem stało się stworzenie maksymalnie przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni z dużą ilością naturalnych materiałów i zieleni. Wspólnym założeniem było też uzyskanie dla biura certyfikatu WELL.

Biuro kancelarii CMS Poland zlokalizowane jest na 5 kondygnacjach najwyższego budynku w UE i zajmuje powierzchnię 7 tys. mkw., fot. mat. pras.

Biuro McCormick w Łodzi (McCormick, Tétris)

Wyzwaniem postawionym przed projektantami było wkomponowanie we wnętrza elementów nawiązujących do działalności firmy, a jednocześnie zachowanie industrialnego charakteru kompleksu Monopolis. Projekt koncepcji zakłada wykorzystanie na każdym z pięter innego akcentu kolorystycznego, nawiązującego do grupy przypraw. Znajdziemy tu piętro zielone, waniliowe, lawendowe czy czerwone kojarzące się z papryką. Nazwy ziół przypisane zostały również do licznych sal konferencyjnych i mniejszych sal spotkań. Większość miejsc do pracy znajduje się na open space, ale pomyślano tu o wygodzie, aranżacjach meblowych wprowadzających naturalny dystans i poczucie komfortu.

Wyzwaniem postawionym przed projektantami było wkomponowanie we wnętrza elementów nawiązujących do działalności firmy, a jednocześnie zachowanie industrialnego charakteru kompleksu Monopolis, fot. mat. pras.

Modernizacja Hali Hutnik w Galerii Młociny (EPP Poland)

Zaaranżowana na nowo Hala Hutnik to miejsce spotkań i unikalnych doświadczeń dla mieszkańców północnej Warszawy. Dzięki zastosowaniu elementów industrialnych, wystrojem nawiązuje do sąsiadującej huty, od której wzięła nazwę. Elementy budujące jej wyjątkowy klimat to np. instalacja przypominająca rozżarzony piec hutniczy, industrialne siedziska w postaci kół zębatych czy grafiki nawiązujące do elementów i haseł hutniczych. Do dyspozycji klientów oddano nową strefę rozrywki pod szyldem MK Bowling, w tym rozmaite gry: shuffleboard, Pac-Man, flippery, automaty do koszykówki. Wyróżnikiem Hali są cyklicznie wydarzenia, np. PubQuizy czy koncerty pianistyczne.