Kuchenne aranżacje pełne drewna i koloru

Współczesne kuchnie są na wskroś funkcjonalne, a ich aranżacje – wysmakowane i efektowne. To doskonała przestrzeń do odważnych kompozycji stylistycznych, takich jak zabawa kolorami. Dla śmiałych akcentów kolorystycznych doskonałą bazę stanowią dekory inspirowane wzorami drewna. Ich zestawienia można odnaleźć w nastroju Color & Wood w kolekcji Mood Stories od Pfleiderer.

REKLAMA

Kuchnie już dawno przestały być traktowane wyłącznie z perspektywy strefy roboczej, by zająć ważne miejsce w przestrzeni domu, warte wyeksponowania. Kuchnia klasyczna, nowoczesna, a nawet ta w stylu loft – do każdej z tych aranżacji dekory z rysunkami drewna pasują idealnie. Ich piękne i szlachetne wzory warto zastosować jako stylistyczny punk wyjścia, który nada wnętrzu elegancji i autentyczności, a indywidualny styl wykreować za pomocą jednobarwnych dekorów. Szeroka paleta barw jest zaletą, jednak może również sprawiać problemy z wyborem odpowiedniego koloru. Z pomocą przychodzi firma Pfleiderer – w kolekcji Mood Stories w nastroju Color & Wood znajdziemy wiele ciekawych, gotowych kompozycji dekorów ułożonych w Sety, które można dowolnie rozwijać i uzupełniać lub potraktować jako gotową bazę. Proponowany przez Pfleiderer Mood Guide, to praktyczna mapa, która podpowiada, jakie rodzaje dekorów dobrze się ze sobą komponują, i zestawione razem, jaki pozwolą zbudować we wnętrzu nastrój. To ogromne ułatwienie w projektowaniu wnętrza, zarówno przy współpracy z projektantem lub architektem, jak również wtedy, gdy urządzamy je samodzielnie.

Akcenty koloru

Ponadczasowe drewno, niezależnie od odcienia zawsze świetnie odnajduje się w aranżacji kuchni. W klasycznych aranżacjach jest wręcz wzorem pożądanym, a jego niezwykła różnorodność sprawia, że z łatwością dopasujemy go także do kuchni współczesnych. I choć wzory drewna kojarzą nam się z naturą i spokojem, to mogą być również bardzo dominujące, dlatego w nastroju Color & Wood towarzyszą im jednobarwne dekory, które są elementem przełamującym, ożywiającym wnętrze, a nawet budującym całościowy nastrój pomieszczenia. Doskonałym przykładem jest połączenie dwóch nowych dekorów w secie 07. Efektowny i niezwykle wyrazisty Dąb Złocisty Klepka (R20302, dostępny w blacie) pozwolił stworzyć aranżację kuchni bliską naturze – bardzo autentyczną i wymowną. Jednak to ciemna zieleń dekoru Labrador (U19008, dostępny w płycie) gra pierwsze skrzypce. Jego stonowana barwa i spokojny charakter nadają wnętrzu przytulny nastrój. Równie interesujące zestawienie znajdziemy w secie 03. Nowość wśród dekorów dostępnych w blatach i płytach - Dąb Estana Jasny (R20367) to dekor o ciepłym wybarwieniu, który perfekcyjnie odwzorowuje rysunek naturalnego drewna dębowego. Cynowane sęki nadają mu nowoczesny charakter, dzięki czemu ma uniwersalne zastosowanie. W secie 03 koresponduje z chłodnym odcieniem Błękitu Krystalicznego (U18003). Jednobarwny dekor stał się fantastycznym tłem dla ciepłego dębu i wydobył piękno jego rysunków.

Ciekawe połączenia