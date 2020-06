Kulczyński Architekt odmienili starą willę na Żoliborzu. Zaproponowali subtelny industrial

Kilkudziesięcioletnia willa na Starym Żoliborzu przeszła niemałą metamorfozę. Zmieniła się zarówno jej bryła, jak i aranżacja wnętrz. Projektem wnętrza i aranżacją zajęła się Joanna Kulczyńska-Dołowy z warszawskiej rodzinnej pracowni Kulczyński Architekt.

REKLAMA

Najmniejsza dzielnica stolicy – Żoliborz – słynie z bujnej zieleni i ukrytych w niej willi i kamienic. Większość starej zabudowy jest objęta nadzorem konserwatorskim, co oznacza, że ingerencja w bryłę budynku może odbyć się tylko pod czujnym okiem konserwatora. Tak było w przypadku kilkudziesięcioletniej willi – położony na dość wąskiej działce dom z piętrem i użytkowym poddaszem musiał zachować swoją formę od frontu. Zmiany w bryle można było wprowadzić na jego tyłach – budynek powiększono o przeszkloną „szufladę” wysuniętą na ogród. Zabieg ten sprawił, że dom został doskonale doświetlony i zwiększył się jego metraż. Projektem wnętrza i aranżacją zajęła się Joanna Kulczyńska-Dołowy z warszawskiej rodzinnej pracowni Kulczyński Architekt.

Po pierwsze funkcja

Przemyślany układ pomieszczeń sprawia, że każdy centymetr kwadratowy powierzchni na wszystkich czterech kondygnacjach willi jest doskonale wykorzystany. Podpiwniczenie śmiało można określić mianem zaplecza domu. Poza wygodną pralnią i garderobami właścicieli znajdują się tutaj mieszkanie służbowe, łazienka, salka do ćwiczeń a nawet oddzielne pomieszczenie dla ogrodników. Tutaj także mieści się piwniczka na wina usytuowana w świetle klatki schodowej, widoczna z parteru i nawiązująca do niego stylem. To właśnie schody, które zaczynają (lub kończą) swój bieg przy pojemnym regale na rozmaite trunki, stały się osią planu całego domu i punktem wyjścia aranżacji wnętrz. Na parterze otwarta przestrzeń wokół schodów łączy trzy funkcje – salonu, kuchni i jadalni. Dzięki możliwości całkowitego otwarcia drzwi tarasowych widoczny przez ogromne przeszklenia ogród w ciepłe miesiące staje się „przedłużeniem” parteru. Z kolei zimą kojący widok bujnej zieleni (również egzotycznej) zapewnia przytulna oranżeria. Na poziomie „zero”, za lustrzanymi drzwiami, których można nie zauważyć, znajduje się jeszcze jedno pomieszczenie – pokój gościnny.

Pierwsze piętro to królestwo gospodarzy – znajdują się tu ich sypialnia połączona z przestronną łazienką, garderoba oraz gabinet. Na ostatniej kondygnacji, czyli poddaszu ze skosami, swoje pokoje z łazienkami mają dwaj synowie właścicieli.

Po drugie styl

Stalowa balustrada schodów i obramowania wszystkich przeszkleń stały się bazą całej aranżacji, subtelnie zainspirowanej stylem industrialnym. Subtelnie, bo wnętrza są bardzo ciepłe. Architekt Joanna Kulczyńska zestawiła czarną zimną stal z naturalnym drewnem, miękkimi tkaninami, lampami przyjemnie rozpraszającymi światło i naturalnymi roślinami. Meble i dodatki to zestawienie świetnych jakościowo, znanych produktów topowych marek z unikatowym wyposażeniem robionym na zamówienie i sztuką – nie brakuje tu grafik, obrazów i rzeźb.

Przestrzeń, wyraźnie poprzecina pionowymi i poziomymi liniami konstrukcji, jest spójna i uporządkowana. Wszystko dzięki konsekwencji w aranżacji – staranny dobór materiałów, wzorów, kolorów, powtarzające się w różnych miejscach elementy (np. płytki podłogowe w piwniczce na wina i oranżerii, faktura lamp na klatce schodowej i nad stołem) wprowadzają do wnętrz ład i harmonię.