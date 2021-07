Kultowa kolekcja duńskiego wzornictwa z nowościami!

Duńska marka meblowa rozszerza swoją kultową kolekcję Princeton. Obie nowości zaprojektowane są przez utalentowanego skandynawskiego designera Mortena Georgsena.

W dzisiejszych bezprecedensowych czasach coraz częściej styl projektowania dyktowany zaczyna być rosnącym przywiązaniem do domowego ogniska. Nie ma w tym nic dziwnego, bo dom stał się czymś więcej, niż tylko i wyłącznie miejscem odpoczynku i oazą spokoju. Współcześnie to już nie tylko miejsce do życia, ale także przestrzeń do poznawania siebie, rozwoju osobistego i rozrywki. Dlatego zapotrzebowanie na materiały o wysokim komforcie, miękkie, otulające formy i organiczne kształty nabrało teraz zupełnie nowego znaczenia.

KULTOWY PRINCETON

Kultowe krzesło Princeton swoją premierę miało we wrześniu 2020 roku i natychmiast stało się bestsellerem w ofercie marki. Projektant krzesła — Morten Georgsen — genialnie połączył lekkość z wizualnym komfortem pięknych zakrzywionych linii, nadając projektowi subtelną, kobiecą ekspresję. Eleganckie oparcie przyciąga wzrok i kieruje oczy na komfortowe siedzisko. Forma krzesła sprawia, że siedząc w nim mamy wrażenie, że Princeton otula nas, nie odcinając od otoczenia.

PIĘKNE I MIĘKKIE NOWOŚCI

Nowości z kolekcji Princeton bazują na tej samej sylwetce, pozwalając użytkownikowi cieszyć się nowoczesnym designem i komfortem w zupełnie nowy sposób. Możliwość przenoszenia funkcjonalnych mebli w swoim domu jest świetnym sposobem na dodanie mu praktyczności bez poświęcania kolejnych metrów kwadratowych.

Nowa Ławka Princeton znakomicie łączy to wszystko w sobie. Dzięki jej lekkości, z łatwością można ją przenieść z przedpokoju, czy sypialni, do jadalni, gdzie posłuży jako dodatkowe miejsce do siedzenia, a swoim wyglądem doda klimatycznego elementu hygge. Duński komfort, wygoda i przytulność zdominują twoje wnętrze na przykład podczas kolacji z przyjaciółmi.