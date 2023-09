Kultowa marka modowa otwiera we Wrocławiu swój salon po metamorfozie

11 września we Wrocław Fashion Outlet został otwarty salon marki Levi’s w nowym wydaniu. Nowa przestrzeń to lepsza ekspozycja asortymentu oraz większa wygoda podczas zakupów.

Po zmianie lokalizacji i wystroju 11 września we Wrocław Fashion Outlet został ponownie otwarty salon marki Levi’s®. Minimalizm, jeszcze lepsza ekspozycja asortymentu oraz większa wygoda podczas zakupów to główne aspekty, które wzięto pod uwagę podczas aranżowania przestrzeni oraz dopasowywania jej do potrzeb i oczekiwań klientów, a także konceptu marki.

Salon kultowej marki w nowym wydaniu

Nowo otwarty salon Levi’s® we Wrocław Fashion Outlet został dopasowany do najnowszego konceptu brandu. Na przestrzeni 344 mkw. zastosowano nowoczesne rozwiązania aranżacyjne, które marka wdraża w swoich najbardziej prestiżowych lokalizacjach.

Wśród nich można wymienić wykorzystanie naturalnych materiałów, takich jak stal i drewno, które dodają wnętrzu minimalistycznego wyglądu, napinany sufit, a także iluminacje, dzięki którym asortyment jest jeszcze lepiej wyeksponowany.

Nowy salon Levi’s® zmienił lokalizację, powiększył swój metraż i zyskał dodatkowe przymierzalnie – obecnie jest ich 12. To wszystko przekłada się na wygodniejsze zakupy dla miłośników tej kultowej amerykańskiej marki.

W aranżacji nowego salonu wykorzystano drewno i stal. fot. mat. prasowe

Amerykański styl, który pokochał cały świat

Marka Levi’s® stanowi uosobienie klasycznego i swobodnego amerykańskiego stylu. Dżinsy Levi’s®, od czasu ich wynalezienia przez Levi Straussa w 1873 roku, stanowią jedne z najbardziej rozpoznawalnych a jednocześnie najczęściej kopiowanych spodni na świecie.

Dziś marka kontynuuje rozwój swojego innowacyjnego podejścia do mody, dostarczając zarówno dżinsy, jak i inną odzież denimową i akcesoria do około 500 salonów zlokalizowanych w ponad 100 krajach. Nie da się ukryć, że dla marki Levi’s® tak samo istotne jak kreowanie trendów modowych jest propagowanie zrównoważonego rozwoju.

Zakupy odpowiedzialne społecznie

Prowadzenie biznesu w duchu zrównoważonego rozwoju jest szczególnie bliskie Wrocław Fashion Outlet, jedynemu w regionie centrum outletowemu premium, które na co dzień podejmuje wiele proekologicznych inicjatyw. To właśnie dlatego obiekt chętnie współpracuje z markami, które także aktywnie działają w obszarze zrównoważonego rozwoju.