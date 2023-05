Kultowa tęczowa torba IKEA po raz czwarty wesprze Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

Kultowe wielobarwne torby IKEA i to dla wielu nie tylko przedmiot codziennego użytku, ale i symbol solidarności lub przynależenia do społeczności osób LGBT+ – mówi Beata Wojtkowska, Członkini Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Po raz kolejny dochód ze sprzedaży tęczowych toreb wesprze działania fundacji.

REKLAMA

W okresie od 17.05 do 31.08 bieżącego roku dochód ze sprzedaży tęczowych toreb IKEA STORSTOMMA wesprze strategiczne działanie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.

Aż 44 proc. osób ze społeczności LGBT+ w Polsce deklarowało poważne objawy depresji w 2021 roku.

Poszanowanie praw człowieka i wspieranie osób nieheteronormatywnych i transpłciowych to wartości, które wspólnie z IKEA dzielimy i na bazie, których współpracujemy – mówi Beata Wojtkowska, Członkini Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

17 maja, jak co roku, obchodzony był Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii (IDAHOTB). Z tej okazji już po raz czwarty dochód ze sprzedaży tęczowej torby STORSTOMMA w okresie od 17.05 do 31.08 bieżącego roku wesprze strategiczne działanie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.

Aż 44 proc. osób ze społeczności LGBT+ w Polsce deklarowało poważne objawy depresji w 2021 roku[1]. W stosunku do 2017 roku był to wzrost o 16 proc. Co więcej, w tym samym badaniu 55 proc. osób odpowiedziało, że miewa myśli samobójcze. Stan zdrowia psychicznego osób LGBT+ jest dzisiaj poważnym problemem i dużym wyzwaniem społecznym. Ostatnie trzy lata wsparcia telefonu zaufania przez IKEA pozwoliły na zgromadzenie kwoty, dzięki której pracowniczki i pracownicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę odebrali około 26 tys. dodatkowych połączeń.

Poszanowanie praw człowieka i wspieranie osób nieheteronormatywnych i transpłciowych to wartości, które wspólnie z IKEA dzielimy i na bazie, których współpracujemy. Kultowe wielobarwne torby IKEA i to dla wielu nie tylko przedmiot codziennego użytku, ale i symbol solidarności lub przynależenia do społeczności osób LGBT+ – mówi Beata Wojtkowska, Członkini Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Już od 2020 roku dochód ze sprzedaży toreb STORSTOMMA wspiera 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W naszym telefonie bardzo często pomagamy dzieciom i nastolatkom w procesie odkrywania ich orientacji psychoseksualnej lub tożsamości płciowej. To wsparcie jest możliwe między innymi dzięki IKEA – dodaje Beata Wojtkowska.

Wielobarwne torby STORSTOMMA są dostępne przez cały rok, w dwóch rozmiarach – o pojemności 13l (9,99 PLN) oraz 71l (12,99 PLN) – w sprzedaży online IKEA.pl, w Aplikacji Mobilnej IKEA oraz w sklepach stacjonarnych.