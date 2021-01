Kultowe lampy - światowej sławy klasyki designu

Odpowiednio dobrane oświetlenie to podstawa podczas urządzania każdego wnętrza. Louis Poulsen, Anglepoise, Le Klint, Dutchbone, Nuura to światowej sławy klasyki designu.

Historie oświetlenia prezentują dwa teksty w zakładce inspiracje pt. “Vintage jaśnie oświecony” i “W świetle klasycznego designu”. XX wiek to prawdziwy rozkwit form wszelakich wśród lamp, kinkietów i żyrandoli. Najciekawszy projekt retro to lampa “sputnik”, formą przywodząca na myśl podboje kosmosu, która od lat 50-tych posiadła setki różnorodnych odsłon. Unikatowy model geometrycznej lampy vintage ze szklanymi kulami z pewnością będzie brylantem w koronie wnętrza w stylu mid-modern century. Piękno skandynawskich projektów lamp sufitowych od ich początków zawierało się w prostocie projektu, tak dobrze rozegranego, że nawet kabel skrojony jest na miarę pod klosz.

Współczesne marki coraz częściej inspirują się przełomowymi projektami lub oferują reedycje trudniej dostępnych modeli vintage. Klasyczny design to właśnie kontynuacja północno-europejskiej szkoły projektowania. Projekty marki Louis Poulsen inspirowane są chęcią przeniesienia delikatnej luminescencji skandynawskiego lata w gęsty mrok skandynawskiej zimy. Lampa PH5 to ikona designu, zaprojektowana przez Poula Henningsena. Podobną filozofię podziela marka Nuura, sugerując się skandynawskim światłem niesie radość użytkownikom na całym świecie. Dowodem na to jest wykończona z rzemieślniczą precyzją, emanująca pięknem lampa Anoli.

Lampa to nie tylko projekt, ale i precyzja wykonania. Duńska marka znana z wyjątkowego kunsztu Le Klint, której historia sięga początków XX wieku, kiedy to architekt Peder Vilhelm Jensen-Klint stworzył ręcznie plisowany klosz do lampy parafinowej swojego autorstwa. Do tej pory wszystkie klosze wykonywane są ręcznie, a materiały pozyskiwane są od sprawdzonych i zaufanych dostawców. Korzenie marki Anglepoise sięgają 1932 roku, kiedy to brytyjski inżynier - George Carwardine - wymyślił sprężynę oraz mechanizm korbowy. Na podstawie tego właśnie mechanizmu narodził się projekt pierwszej lampy roboczej o nawie Anglepoise. Bardzo szybko osiągnęła ona miano ikony designu, a jej wciągająca forma podziwiana jest na całym świecie do dziś. Z kolei oświetlenie Dutchbone czerpie ze stylów całego świata. Inspirowane kolorami ziemi i historiami ludzi, które są warte opowiedzenia. To produkty z duszą i z charakterem, które przyciągną zarówno koneserów nietypowego designu jak i fanów klasycznego projektowania.