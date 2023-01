Kultowe Łazienki Rzeczne w Poznaniu z nową restauracją. Za projektem wnętrz stoi mode:lina

Łazienki Rzeczne to kultowe miejsce na mapie Poznania. W ich zabytkowym budynku otwarto właśnie restaurację OT.Warta, której wnętrza zainspirowane falami Warty zaprojektowali architekci mode:lina.

Kultowe miejsce w Poznaniu odzyskuje swoje dawne, rozrywkowe wcielenie! W zabytkowym budynku Łazienek Rzecznych została otwarta (nomen omen) OT.Warta - restauracja, której wnętrze stanowi efekt pasji i wizji Inwestora przełożonych na język designu przez studio projektowe mode:lina™.

Ogólna kolorystyka oraz faktury dobrane do tej przestrzeni swoim klimatem nawiązują do płynącej za oknami rzeki Warty. Z kolei dobór dodatków oraz detale to ukłon w stronę przedwojennego ducha w nowoczesnym wydaniu, pełnym dobrego stylu - tak o projekcie mówi jego główna projektantka, Anna Kazecka-Włodarczyk.