Kultowy fotel Merano ma 10 lat!

Fotel Merano zdefiniował nowe standardy dla wzornictwa marki Ton. Zdobył pierwsze światowe nagrody i stał się jednym z najpopularniejszych produktów w portfolio firmy. Z tej okazji marka wyprodukowała limitowaną edycję 30 sztuk w zmniejszonej wersji.

– Po raz pierwszy wpadłem na ten pomysł siedem lat temu. Syn moich przyjaciół obchodził swoje pierwsze urodziny i zastanawiałam się, jaki prezent byłby odpowiedni. Stworzyłem pomniejszoną wersję fotela Merano, którego używa do dziś – powiedział Alexander Gufler, projektant i dyrektor artystyczny Ton. – Ale Petit Merano to coś więcej niż dziecinny mebel. To przedmiot, który może funkcjonować we wnętrzu samodzielnie, jak model kolekcjonerski – dodaje Gufler.

Fotel Merano to jeden z najbardziej udanych modeli marki Ton. Od momentu premiery sprzedano ponad 50.000 sztuk, a w kolejnych latach pojawiło się wiele modeli innych firm inspirowanych kształtem Merano.

– Ludzie doceniają prostotę, czyste, geometryczne linie i ponadczasowy wygląd. Znalezienie czegoś wyjątkowego w tej prostocie było największym wyzwaniem przy jego tworzeniu. Projekt powstał z logicznego połączenia surowca i formy. Kiedy zobaczyłem ostateczny prototyp, byłem bardzo zadowolony, co jest zwykle dobrym znakiem – podkreśla Gufler.

Fotel Merano w zmniejszonej wersji, kształtem i konstrukcją nawiązuje do klasycznego modelu. Jednak ze względu na limitowaną edycję powstaje wyłącznie w obszarze produkcji indywidualnej, z jeszcze większym udziałem pracy ręcznej. Wszystkie 30 sztuk wykonano z dębu i wykończono olejem. Na spodniej stronie siedziska wygrawerowane jest specjalne logo z podpisem projektanta, gwarantujące oryginalność każdego egzemplarza.

Fotel możecie kupić na aukcji internetowej, która prowadzona jest na stronie firmy Ton. Potrwa jeszcze do 29 listopada.