Kultowy fotel Pernilla Bruno Mathssona wreszcie w Polsce

Od niedawna meble projektu Bruno Mathssona, dostępne są w Krakowie, a wkrótce planowane jest otwarcie showroomu marki Duxiana w Warszawie.

Bruno Mathsson był jednym z najbardziej wpływowych architektów skandynawskiej sceny projektowej. Dość szybko zafascynował się projektowaniem mebli, eksperymentując z wieloma różnymi materiałami. Od najmłodszych lat uczył się technik pracy z drewnem dzięki staraniom swojego ojca Karla, znanego mistrza stolarskiego. Bliskie Mathssonowi idee ruchu funkcjonalizmu i modernizmu, w połączeniu ze starą szwedzką tradycją rzemieślniczą, sprawiły, że projekty mebli dla DUX, firmy znanej dziś jako DUXIANA, w tym fotel Pernilla, noszą status ikonicznych. Można je znaleźć w domach wielu światowych architektów i ich klientów.

Z miłości do drewna

Jego ojciec, Karl, mistrz stolarski w czwartym pokoleniu, przekazał mu miłość i ogromną pasję do pracy z drewnem. Kiedy w 1929 roku nadarzyła się okazja wypożyczenia przez Bruno Mathssona książek i czasopism o projektowaniu od Röhsska Arts, Muzeum Sztuki i Rzemiosła w Göteborgu, jego kustosz Gustaf Munthe nie spodziewał się, że będzie miał aż tak duży wpływ na karierę młodego projektanta. W 1930 roku w Värnamo odbyła się wystawa sztuki, na której pokazano tradycyjne krzesło w stylu barokowym, nad którym pracował Mathsson. Projekt przyniósł mu stypendium, a wraz z nim możliwość zwiedzenia wystawy w Sztokholmie, na której zapoczątkowano szwedzki ruch funkcjonalizmu. To był początek międzynarodowej rozpoznawalności Mathssona.

Współpraca z DUX

Rozwijając rodzinną firmę, spędził większość lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku na badaniu możliwości, jakie daje praca z drewnem. Chyba nikt nie miał większego wpływu na szwedzkie wzornictwo premium, niż właśnie Bruno Mathsson. Projektant nawiązał ścisłą, twórczą współpracę z producentem mebli i łóżek DUX w latach 60. i 70., tworząc wiele ponadczasowych klasyków wzornictwa, wśród nich fotel Pernilla. Projekty mebli Mathssona eksperymentowały z krzywiznami, kierując się ku ergonomii i funkcjonalności. Swą pierwszą kolekcję mebli z giętego drewna pokazał na Wystawie Światowej w Paryżu w 1937 roku. Jego projekt Eva Chair (wówczas nazywany Work Chair) został zakupiony do przestrzeni publicznej Museum of Modern Art w Nowym Jorku. W 1939 roku wystawiał się na Wystawie Światowej w Nowym Jorku, co jeszcze bardziej umocniło popularność architekta w Stanach Zjednoczonych.

Projekty mebli Mathssona eksperymentowały z krzywiznami, kierując się ku ergonomii i funkcjonalności, fot. mat. prasowe

Założyciele polskiego oddziału firmy Duxiana, zapaleni kolekcjonerzy skandynawskiego designu, wymarzyli sobie możliwość rozpropagowania twórczości Mathssona na polskim rynku. W wyniku tej współpracy, kultowe modele foteli Pernilla 69, Karin, Jetson Chair wraz z uzupełniającymi ofertę meblami i łóżkami DUX, można kupić w krakowskim showroomie Duxiana przy Tetmajera 83.

Fotel z którego nie będziesz chciał wstawać

Model Pernilla to prawdziwa perła estetyki w stylu vintage. Projekt, który ewoluował przez wiele lat, doczekał się już wielu reedycji. Pierwsza koncepcja została zaprojektowana w 1944 roku, a ulepszona wersja, tapicerowana jasnobrązową skórą z uroczą patyną, powstała dla DUX w 1969 roku. Krzywizny bryły mebla, wraz z uzupełniającym kolekcję podnóżkiem, fascynują pod każdym względem. Projektant osiągnął swojego rodzaju ideał, mówiąc o swoim dziele ”stworzyłem siedzisko tak wygodne, że prawie nie czuć że na czymś siedzisz”. Mebel wyposażono w giętą bukową ramę i możliwość wyboru wielu oryginalnych obić, zarówno ze skóry, jak i z tkaniny.

Pierwsza koncepcja fotela została zaprojektowana w 1944 roku, a ulepszona wersja, tapicerowana jasnobrązową skórą z uroczą patyną, powstała dla DUX w 1969 roku, fot. mat. prasowe

Dziś fotel Pernilla to łakomy kąsek nie tylko dla kolekcjonerów, ale również osób, które pragną stylowo urządzić wnętrze. W internecie aż roi się od osób poszukujących oryginalnego, eleganckiego wyposażenia wnętrz sprzed dekad. W popularności modelu Pernilla nie ma żadnej tajemnicy. Zdaje się łączyć pozorne przeciwieństwa, jest oszczędny i finezyjny, funkcjonalny i elegancki, zmysłowy i precyzyjny.