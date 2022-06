Kultowy fotel Romana Modzelewskiego oczami artystów

Artyści w ramach akcji Sztuka Kocha Design „Recykling Art” na oczach publiczności podjęli próbę tchnięcia nowego życia i pokazania w całkowicie nowej odsłonie siedmiu foteli stylizowanych na ikoniczny model RM58 autorstwa Romana Modzelewskiego.

Oryginalny mebel od ponad pół wieku jest symbolem polskiego designu i częścią kolekcji wielbicieli sztuki nowoczesnej. Celem inicjatywy jest zachęcenie do szerszego spojrzenia na wzornictwo oraz promowanie rozwiązań sprzyjających środowisku naturalnemu, w tym idei nadawania nowych walorów i funkcji przedmiotom, które już posiadamy. Finałem projektu będzie listopadowa aukcja charytatywna, z której środki trafią na pomoc podopiecznym Fundacji Ronalda McDonalda.

Fotel RM58, opracowany przez Romana Modzelewskiego w 1958 roku, nawet po ponad 50 latach zaskakuje wzornictwem i pełną, domkniętą organicznie formą. Powszechnie rozpoznawalny na całym świecie, doceniony przez ikony architektury i urbanistyki pokroju samego Le Corbusiera, stał się częścią kolekcji wielu wizjonerów sztuki wnętrzarskiej i muzeów, w tym londyńskiego Muzeum Wiktorii i Alberta.

Dziś, we wnętrzach amfiteatru przy biurowcu Adgar BIT na warszawskim Służewcu, 7 artystów postanowiło nawiązać do twórczości Romana Modzelewskiego i zaprezentować mebel w nowej, unikalnej odsłonie. Wydarzenie jest częścią inicjatywy artystycznej „Recycling Art RM 58”, której organizatorami są MAG Modern Art Gallery, warszawski operator funkcjonalnych przestrzeni biurowych Adgar Poland oraz Fundacja Ronalda McDonalda.

W ramach projektu siedmiu artystów: Magdalena Głodek, Magdalena Lenartowicz, Maja Aleksandra Gackowska, Agnes Maj, Szymon Hołubowski, Łukasz Kosiński i Tymoteusz "Tymsky" Kokczyński nadało siedmiu fotelom wyjątkowy charakter, pokrywając je farbą w swoim unikalnym, autorskim stylu. Koncept ma zachęcać do nadawania otaczającym nas przedmiotom nowego życia i wymiaru, których ramy wyznacza wyłącznie ludzka kreatywność, innowacyjny pomysł na wzornictwo i funkcje.

– Sztuka i design są połączone nierozerwalną więzią, a to czym się otaczamy ma bezpośredni wpływ nie tylko na nasze codzienne zachowania, ale i efektywność oraz satysfakcję z pracy. Adgar Poland chętnie uczestniczy w projektach, które umożliwiają nam wprowadzanie elementów sztuki i kultury do przestrzeni naszych budynków biurowych, pokazanie ich szerszej publiczności. Poprzez takie inicjatywy, jak również liczne projekty charytatywne wpisujące się w naszą wizję społecznej odpowiedzialności, odwołujemy się jednocześnie do naturalnych potrzeb człowieka, uwrażliwiamy, wyzwalamy dodatkowe pokłady energii i kreatywności oraz odkrywamy źródła pozytywnych emocji, o których niekiedy w codziennej, zawodowej gonitwie zapominamy – mówi Angelika Wilk, Marketing&Business Relationship Manager w Adgar Poland.