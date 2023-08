Kylie Jenner ma swoją... lalkę

Najmłodsza z Kardashianek, Kylie Jenner, mocno wkracza w świat zabawek, łącząc siły z firmą MGA Entertainment. W efekcie współpracy na rynek trafią miniaturowe lalki Bratz inspirowane celebrytką.

Kultowe już lalki Bratz powstały w roku 2001, zdobywając ogromną popularność.

Dwie dekady później nostalgia do ikonicznych lalek przerodziła się w modny trend oznaczony hasztagiem #BratzChallenge, pod którym na platformach społecznościowych znajdziemy fanki, stylizujące się na ulubione postacie Bratz.

Współpraca z Kylie Jenner otwiera nowy rozdział w historii marki.

Współpraca z Kylie Jenner to przełomowy moment w historii Bratz. Jest to pierwsza gwiazdorska kooperacja tej marki. Na początku lat 2000 lalki Bratz były jednymi z najpopularniejszych artykułów na półkach z zabawkami. Stanowiły jedną z pierwszych linii zabawek, które reprezentowały różne grupy etniczne, a ich wygląd i styl wyróżniał się spośród klasycznych, popularnych lalek.

W ramach współpracy z Kylie Jenner do kolekcji dołączy sześć, miniaturowych figurek. Każda z nich inspirowana jest kultowymi stylizacjami gwiazdy, między innymi z Gali MET z 2019 roku czy tego samego wydarzenia z roku 2022.

Wierzymy, że współpraca z Kylie Jenner to przełomowy moment dla marki, który z pewnością trafi do serc nie tylko tych, którzy dorastali z Bratz, lecz także miłośników dzisiejszej popkultury. Kylie jest odzwierciedleniem cech, które identyfikowane są z marką, jak energia, dynamizm czy ekspresyjność, dlatego jesteśmy ogromnie dumni z powitania naszej nowej ambasadorki w rodzinie Bratz – zaznacza Katarzyna Spieszko, Marketing Manager, MGA Entertainment Poland.

Kolekcja Bratz x Kylie to linia przeznaczona nie tylko dla młodszych miłośników modowego składu. Duży wpływ na dzisiejszy rynek zabawek mają właśnie dorośli. Rosnący trend kid adults, zrodził się ze styku kultury i nostalgii do kultowych marek. W grupie konsumentów określanej dzisiaj mianem kidults znajdują się głównie przedstawiciele generacji Z oraz Millenialsi, którzy dorastali z dużym przywiązaniem do swoich ulubionych filmów, bajek czy zabawek. Dzisiaj nostalgia i pragnienia z dzieciństwa stwarzają z nich grupę odbiorców firm zabawkarskich.

Dowodem na to są także trendy, zyskujące popularność na platformach społecznościowych. Hasztagi #BratzChallange czy #BratzDolls zyskały miliony odsłon na Tik Toku i Instagramie. Kryją pod sobą kultowe stylizacje oraz makijaże lalek, ochoczo odtwarzane przez fanki marki. Sama Kylie Jenner podkreśla, że od dzieciństwa jest jedną z nich.

Kolekcje Mini Bratz x Kylie wkrótce dostępna będzie również na polskim rynku.