Lampa na dobre samopoczucie

Prawie 45 proc. z nas zmaga się z zaburzeniami snu. Trudna sytuacja życiowa, przepracowanie, mała aktywność fizyczna, a ostatnio także długa izolacja w domach powodują przewlekłe problemy ze zdrowiem. Z tym zjawiskiem zmierzyła się Aleksandra Stachowska ze School of Form Uniwersytetu SWPS, która zaprojektowała Dichromatic – lampę, która reguluje nasz rytm okołodobowy.

Bezsenność, nieregularny sen lub trudności z zasypianiem sprawiają, że słabiej przyswajamy nową wiedzę, mamy problemy z pamięcią, wolniej pracujemy i osiągamy gorsze wyniki w nauce. Badania wykazują, że odpowiednio dobrane światło reguluje rytm okołodobowy i regeneruje nasz organizm. Aleksandra Stachowska w oparciu o optykę i analizy medyczne zaprojektowała lampę ze szkła dichroicznego, która umożliwia łatwą zmianę światła i dostosowanie go do naszego samopoczucia oraz pory roku.

Rewolucja przemysłowa dała nam władzę nad nocą, ale zaburzyła nasz sen. Z jednej strony rozwój technologii ułatwia nam funkcjonowanie, z drugiej praca i nauka na komputerze odbijają się na naszej kondycji. Większość z nas cierpi z powodu zaburzeń snu czy regularnych zmian pogody. Chciałam zaproponować prostą w obsłudze, niefarmakologiczną formę poprawy jakości naszego życia – mówi AleksandraS tachowska.

Zbawienny wpływ światła

Najważniejszym elementem lampy jest szkło dichroiczne, które działa na zasadzie selektywnego przepuszczania promieni światła i pozwala na uzyskanie dwóch barw z jednego źródła. Lampa ma dwa filtry, które dostosowują kolor światła do pory roku. Pierwszy przepuszcza krótkie fale elektromagnetyczne, czyli niebieski i fioletowy, a odbija fale koloru żółtego i czerwonego. Powinien być on używany jesienią i zimą, ponieważ pobudza nas do aktywności. Drugi filtr działa odwrotnie – przepuszcza fale żółte i czerwone, a odbija niebieskie i fioletowe. Najlepsze efekty przynosi, kiedy jest stosowany latem lub wiosną, bo działa uspokajająco, a także wyciszająco po dużej dawce promieni słonecznych, kiedy nasz organizm pracuje na pełnych obrotach. W taki sposób Dichromatic sprawia, że nasz organizm produkuje odpowiednie hormony i przygotowuje nas do prawidłowego wypoczynku oraz poprawia higienę snu.

Chciałam, żeby lampa była łatwa w użytkowaniu i żebyśmy sami decydowali, jaki kolor wybierzemy. Zamontowałam w niej specjalną kopułkę, którą wystarczy obrócić o 180 stopni, żeby zmienić barwę światła. Można wybierać pomiędzy niebieskim – pobudzającym organizm lub żółtym – wspomagającym wypoczynek - dodaje projektantka.

Dichromatic jest projektem dyplomowym prezentowanym podczas Graduation Show 5 w School of Form Uniwersytetu SWPS. Lampa wykonana jest z drewna jesionowego (podstawa), metalu lakierowanego proszkowo (nóżki) i szkła dichroicznego.