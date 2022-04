Lampy, które pokochały duńskie it-girls

Świat zachwycał się duńskimi pomysłami, zarówno w projektowaniu mebli, przedmiotów użytkowych, jak i nordyckiej kultury kulinarnej, znanej dzięki kultowej już restauracji Noma, czy wreszcie kulturowym fenomenem hygge. W dzisiejszych czasach ta filozofia jeszcze bardziej wpisuje się w ideę doceniania każdej chwili. Duńska marka Nordlux wyczuła te trendy, proponując pomysłowe lampy mobilne, w których z miejsca zakochali się skandynawscy blogerzy i influencerzy, chętnie pokazując aranżacje z ich udziałem na Instagramie.

Niezależnie od pory roku, wraz z zapadnięciem zmroku, naturalne światło prędzej czy później znika. Na szczęście przestał to być powód, aby opuszczać taras i wchodzić do środka. Wręcz przeciwnie: dzięki pięknemu oświetleniu i stylowym dodatkom, można w kilka chwil stworzyć wystrój, w którym przyjemnie spędzimy czas z przyjaciółmi, czy zrelaksujemy się, słuchając podcastu lub audiobooka. Mobilne lampy zewnętrzne Nordlux, oferują znacznie więcej korzyści, niż tylko sprzyjający rozmowom i odprężeniu klimat. Dają orientację w ciemności, zwiększając w ten sposób nasze bezpieczeństwo. Do ich uruchomienia na balkonie wystarczy tylko pamiętać o tym, by wcześniej naładować baterię, dokładnie tak, jak telefon.

Siłą popularności kultowych już modeli Sponge czy Kettle Nordlux, jest przede wszystkim minimalistyczny, przyjemny dla oka prosty design. Lampy, które znajdziemy w Ardant.pl, są lekkie wizualnie, a przez swoje uniwersalne wzornictwo, odnajdują się w każdej balkonowej aranżacji. Dodatkowo, dzięki różnym wymiennym akcesoriom, możemy określić model, który najlepiej odnajdzie się na przydomowym tarasie. Duńskie blogerki używają wielu lamp Nordlux umieszczonych na różnych wysokościach, aby stworzyć atrakcyjną równowagę między ciemnością a światłem. Dbają także o aranżacyjną harmonię, decydując się na co najmniej kilka źródeł oświetlenia (np. stołowe, wiszące, podłogowe) z jednej kolekcji. Prosta konstrukcja i miękkie kształty kolekcji Sponge i Kettle Nordlux sprawiają, że lampy można bez problemu przenosić w różne miejsca, a jasność światła regulować na trzech poziomach. Bateria ma żywotność do pięciu godzin przy pełnej mocy.