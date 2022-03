Lastryko w nowej odsłonie. Z terazzo wykonano... akcesoria łazienkowe

Lastryko przez długi czas kojarzyło nam się z okresem PRL-u. W ostatnich kilku latach wróciło jednak do łask, a po terazzo zaczęły sięgać największe marki wnętrzarskie. Teraz wkracza również w sferę akcesoriów łazienkowych.

Lastryko to tworzywo, które jeszcze do niedawna nie było kojarzone w materiałem wykorzystywanym w aranżacjach wnętrz. Dziś jednak zaskakuje możliwościami, które warto wykorzystać przy projektowaniu nowoczesnych łazienek i toalet.

Lastryko zwane też terrazzo to wyszlifowana betonowa masa z zawartością kamiennego kruszywa. Ze względu na swoje właściwości - m.in. odporność na warunki atmosferyczne, materiał wykorzystywany jest do tworzenia tarasów, schodów, parapetów, ale nie tylko! Lastryko znajduje także coraz szersze zastosowanie we wnętrzach – szczególnie w kuchniach i łazienkach. Dziś tworzy się z niego kuchenne blaty czy modne akcesoria.

Lastryko to materiał, który doskonale radzi sobie z wilgocią, dlatego jest wprost stworzone do przestrzeni łazienkowych. Woda i para nie są w stanie wpłynąć na jego trwałość. Tworzywo to jest również niezwykle odporne na ścieranie.

Po lastryko sięgnęła marka Sealskin w kolekcji akcesoriów łazienkowych Blend. Oferowane przez markę produkty powstają z najlepszej jakości lastryko, które jest odporne na wilgoć, a także powstawanie zacieków z mydła. Popularnymi motywami na akcesoriach z lastryko są naturalne odcienie z nakrapianiem w kolorze zieleni, pomarańczy i beżu.

