Łazienka, która nie boi się koloru

Dzisiejsze luksusowe łazienki są salonami kąpielowymi w pełnym tego słowa znaczeniu. Pożegnaliśmy sterylne pomieszczenia, w których jedynie dba się o higienę. Ich miejsce zajęły aranżacje pełne koloru, starannie zaprojektowanych mebli, specjalnych dywanów i dodatków oraz pięknych urządzeń, których design potrafi zaskakiwać.

Salon kąpielowy to miejsce, w którym pielęgnujemy ciało i zmysły. Tą filozofią kieruje się marka Antonio Lupi, która poszukując nowych rozwiązań podąża własnymi ścieżkami. Włoski producent od dawna wprowadza kolor w wykończeniach urządzeń łazienkowych, mebli i akcesoriów jak specjalnie przeznaczone do tego pomieszczenia dywany i lustra.

Jednak to dopiero opatentowany przez markę materiał Cristalmood szeroko otworzył dla koloru drzwi łazienki. To nowy rodzaj przezroczystej żywicy poliestrowej, do której dodawane są pigmenty. Materiał jest wlewany do formy, a po zastygnięciu każdy model jest ręcznie szlifowany i polerowany, by nadać mu błysk i transparentność.

- Cristalmood okazał się idealny do produkcji urządzeń wolnostojących. Wykonane z niego umywalki i wanny rewolucjonizują wygląd łazienki, zrywają z konwencjami i tradycyjną dla nich bielą. Dzięki nowemu tworzywu wykonane z niego urządzenia są najmocniejszymi elementami dekoracyjnymi w pomieszczeniu – komentują Karina Snuszka i Dorota Kuć z pracowni MoodWorks.

Jednym z pierwszych modeli Antonio Lupi wykonanych z Cristalmoodu była wolnostojąca umywalka Albume. Model występuje w wersjach z dwoma różnymi kształtami misy. Może być w całości wykonany z żywicy lub mieć podstawę z marmuru Bianco Carrara lub Nero Marquini czy też z drewna. Podobnie jest w przypadku umywalki Opale, której nazwa odnosi się do geometrii i nieskończonych odbić kamieni szlachetnych. Model może zostać w całości wykonany z żywicy lub mieć podstawę z kamienia. Podobny do niego kształt ma inna umywalka Vitero, która w całości wykonana jest z Cristalmoodu. Wszystkie trzy modele zaprojektował Carlo Colombo. Antonio Lupi proponuje również dwie żywiczne umywalki nablatowe Ago (proj. Mario Ferrarnini) i Senso (proj. Nevio Tellatin).

Z kolei wanna Reflex ma prosty, zgrabny kształt. Model dostępny jest w kilku kolorach, a jego niecodzienny design podkreśla gra świateł i refleksy wody widoczne przez lekko transparentną powierzchnię wanny. Cristalmood obok szerokiego wybory kolorów ma jeszcze jedną ważną zaletę, wykonane z niego urządzenia są o 30 pro. lżejsze w porównaniu do odpowiedników z kompozytów. Z nowego tworzywa wykonana jest również seria kolorowych wazonów, które mogą być uzupełnieniem nie tylko salonu kąpielowego.