Legendarny brytyjski hotel przejdzie metamorfozę spod kreski Iliard

Krakowskie biuro architektoniczne Iliard Architecture & Interior Design podjęło się kolejnego hotelowego projektu w Wielkiej Brytanii. Tym razem chodzi o rewitalizację zabytkowego obiektu The Queens Hotel w Leeds.

Wnętrza utrzymano w eklektycznym stylu.

Architekci z biura Iliard zaprojektowali nowy social hub na parterze, restaurację, kawiarnię w lobby głównym, a także sale balowe oraz przestrzenie konferencyjne, siłownię, ogólnodostępne toalety i planowany w przyszłości wine bar.

Pierwszy etap prac renowacyjnych ma zakończyć się latem 2021.

The Queens Hotel w Leeds powstał w 1937 roku na zlecenie brytyjskiego przedsiębiorstwa kolejowego. Majestatyczny biały budynek utrzymany w stylistyce art-deco stanął w pobliżu dworca, w samym centrum miasta i jest jednym z jego punktów rozpoznawczych. Wykonany został z wapienia portlandzkiego; tego samego, z którego zbudowano m.in. Pałac Westminsterski czy British Museum. W momencie powstania był to jeden z najbardziej luksusowych hoteli w Wielkiej Brytanii, w którym gościli przedstawiciele najwyższych sfer społecznych i śmietanka towarzyska. 84 lata później architekci z biura Iliard Architecture & Interior Design podjęli się zadania przywrócenia hotelowi dawnego blasku i splendoru.

– Naszą rolą w The Queens było zaprojektowanie całkowicie odmienionej koncepcji hotelowych przestrzeni wspólnych, takich jak lobby, bary czy restauracje – tłumaczy Agnieszka Dziedzic, architekt prowadząca w Iliard. – Stworzyliśmy zupełnie nowy kształt przestrzeni hotelowych na poziomie parteru, gdzie powstanie „social hub”, czyli eleganckie centrum spotkań i interakcji dla gości. Całkowitą przemianę przejdzie również koncepcja gastronomiczna hotelu. W wyniku naszego projektu powstanie m.in. restauracja z zewnętrznym tarasem i obszerna kawiarnia w lobby głównym – wymienia architektka.

Monumentalna architektura hotelu The Queens oraz jego historia zainspirowała architektów do stworzenia eklektycznych wnętrz. – Efekt wizualny, jaki chcieliśmy osiągnąć w tym projekcie, to historyzujące wnętrze z silnymi odniesieniami do współczesnych trendów – opowiada Katarzyna Bodurka – architektka Iliard i współautorka projektu. – Połączyliśmy ze sobą tradycyjne formy i nowoczesne wykończenia. Zastosowanie tynków dekoracyjnych, cegły czy odsłonięcie i wyeksponowanie istniejącego stropu żeberkowego nadają surowy charakter wnętrzu, co z kolei kontrastuje z drewnianym wykończeniem posadzki i ścian. Ciężkie meble, takie jak sofy i tapicerowane fotele, dywany w charakterze vintage oraz stylizowane lampy w minimalistycznym wydaniu to odwołania do historii i ducha hotelu – dodaje.