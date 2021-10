Lenny Kravitz z własnym biurem projektowym. Zobaczcie jego kolekcję mebli!

Nie każdy wie, że Lenny Kravitz posiada własne biuro projektowe. Studio muzyka, Kravitz Design, słynie z awangardowych, nietypowych i bardzo charakterystycznych dla jedynego w swoim rodzaju stylu Lenny'ego produktów.

Lenny Kravitz to prawdziwy potentat muzyki rozrywkowej! Ale jego utytułowane studio kreatywne również nie narzeka na brak nagród i wyróżnień. Dzięki najnowszej kolekcji Kravitz Design dla marki CB2 od dziś możesz oficjalnie przenieść do swojego domu kawałek jego charakterystycznego stylu.

Bogata kolekcja, na która składa się aż 70 produktów do wnętrz, czerpie z afrykańskich tkanin, paryskiego stylu i oczywiście rock and rolla, tworząc interesującą mieszankę wpływów. Kravitz przypisuje inspirację do stworzenia tej linii swoim własnym, globalnym doświadczeniom.

- Nowa kolekcja czerpie z miejsc, rzeczy i ludzi, których spotkałem podczas moich podróży - wyjaśnia Kravitz. To także celebracja luksusu i designu w najlepszym tego słowa znaczeniu.

Wśród luksusowo wyglądających elementów wystroju i mebli znalazły się elementy z drewna, ciekawe tekstury, interesujące połączenia materiałów, i - co chyba najważniejsze dla stylu muzyka - kolorowe, graficzne tkaniny i wzory opracowane przez Kravitz Design. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, od rattanowych lamp stołowych i nowoczesnych stołków barowych po łóżka z odważnymi nadrukami, dywany i kredensy.