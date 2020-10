Less waste w biurze. Czy chcieć znaczy móc?

Wzrost świadomości zagrożeń stojących za stale zmieniającym się klimatem i potrzeba zachowania dziedzictwa naturalnego dla kolejnych pokoleń wymusza na państwach, organizacjach międzynarodowych, firmach i zwykłych obywatelach aktywne działania. Branża nieruchomości również nieustannie poszukuje rozwiązań, które pomogą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Knight Frank przeprowadził ankietę, której wyniki i rekomendacje zawarł w publikacji „Less waste w biurze”. Skierowaną we wrześniu 2020 roku do najemców biur ankietę wypełniło 116 firm, które zostały zapytane o ich podejście do idei „less waste”, ekologiczne rozwiązania w biurze i otwartość na wprowadzanie zmian w swoich miejscach pracy.

- Według prognoz do 2050 roku aż 70% ludności na świecie będzie żyło w miastach, które wciąż się rozrastają. Jak pokazują dane Architecture 2030 sektor budowalny jest odpowiedzialny za emisję 40% gazów cieplarniach, dlatego jej ograniczenie jest jednym z priorytetów globalnej strategii ONZ. Współpracujemy z dużymi funduszami inwestycyjnymi, które zrównoważony rozwój wpisały w strategie rozwoju swojej działalności. Branża nieruchomości dostrzega potrzebę dekarbonizacji budownictwa, stąd rosnące zainteresowanie inwestorów zielonymi certyfikatami. W wielu krajach coraz większą popularnością cieszą się też, tzw. „zielone finansowanie projektów” oferowane przez instytucje finansowe jak i „zielone umowy najmu”, które dzięki współpracy między właścicielem a najemcami pomagają stworzyć zdrowe i przyjazne otoczenie dla użytkowników danej przestrzeni – komentuje Monika Dębska-Pastakia, partner i prezes w Knight Frank.

Świadomość jak ważne jest ekologiczne podeście firm pokazują wyniki ankiety. Ponad 80% ankietowanych zadeklarowała, że ich działalność jest oparta o zasady zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie pracowników widać też w codziennych działaniach organizacji – 86% badanych analizuje zużycie zasobowi materiałów, aby uniknąć zbędnych zakupów, a w blisko trzech czwartych firm dokumentacja przechowywana jest cyfrowo.

Jak pokazują wyniki, często organizacje nie sięgają jednak po najprostsze rozwiązania. Jedynie 35% badanych potwierdziło używanie certyfikowanego papieru z recyclingu, tylko 71% zrezygnowało z wody butelkowanej na rzecz filtrowanej, a jedynie 70% ma ustawione drukarki na automatyczny wydruk dwustronny.

Recycling może dotyczyć również wyposażenia powierzchni biurowych. Aż 95% ankietowanych uważa produkt z recyklingu za pełnowartościowy, a blisko 70% przekazuje elementy wystroju i sprzęt, który w dalszym ciągu nadaje się do użytku, kolejnym podmiotom. Co zaskakujące, mniej niż połowa biorących udział w ankiecie firm ma w swoich biurach wyposażenie z odzyskanych materiałów.

Badani wskazali na aspekt chęci do wprowadzania zmian wśród pracowników, ale jednocześnie wskazali na problem realizacji pomysłów w organizacji. Niezbędna jest tutaj koordynacja oraz egzekwowanie zaproponowanych rozwiązań.