Letnia odsłona domowego biura

Nadchodzące lato to dobra okazja, aby wprowadzić drobne, choć niezwykle ważne dla dobrego samopoczucia zmiany w domowym biurze. Zaaranżuj przestrzeń do pracy zgodnie z sezonowymi trendami

Home Office – Home Oasis

Domowe biuro w letniej odsłonie to miejsce, które sprzyja pracy i nauce oraz wspomaga kreatywne myślenie. Udekoruj swój home office motywami kwiatowymi i kolorowymi wzorami, widniejącymi na zeszytach, kubkach, segregatorach i innych przyborach.

Wygoda to klucz do efektywności

Wygodne stanowisko pracy to niemal podstawa naszej efektywności. Szczególnie teraz, gdy przy biurku spędzamy dużo czasu, warto zadbać o komfortowe siedzisko. Wybierz krzesło z ergonomicznym oparciem, które pozwoli odpocząć plecom. Zwróć również uwagę na wielkość biurka – wszystkie rzeczy powinny się na nim swobodnie pomieścić.

Dbaj o siebie

Czy wiesz, że odpowiednie nawodnienie organizmu wpływa na jakość pracy umysłowej? Dlatego zadbaj latem o to, by przy biurku zawsze stała woda. Możesz ją wlać do kubka, termosu, butelki, szklanki czy dyspensera do napojów. Nie zapominaj też o regularnych posiłkach – podane na pięknej, barwnej zastawie będą ucztą dla wszystkich zmysłów.