Liczy się pierwsze wrażenie! 5 pomysłów na hotelowe lobby

Hotelowe lobby to niezwykle ważny element projektu wnętrz obiektu. W znacznym stopniu wpływa na pierwsze wrażenie i determinuje dalszą ocenę miejsca. Pokazujemy pięć przykładów efektownych aranżacji lobby w hotelach, które z pewnością robią dobre pierwsze wrażenie!

Radisson Blu Sopot; projekt: Iliard Architecture & Interior Design

Za projekt wnętrz lobby sopockiego hotelu Radisson Blu odpowiada pracownia Iliard Architecture & Interior Design. Znakiem rozpoznawczym tej realizacji jest 12-metrowa instalacja artystyczna przedstawiająca unoszące się nad głowami gości mewy. Pełni ona jednocześnie rolę imponującego żyrandola.

To jedna z wielu nadmorskich inspiracji, które można odczytać we wnętrzach hotelu. Styl formalny przenika się tu z wakacyjnym luzem i swobodą, zacierają się granice.

Lobby w hotelu Radisson Blu Sopot, proj. Iliard Architecture & Interior Design, fot. Hanna Połczyńska

W hotelowym lobby dominują odcienie szarości i beżów, przełamane kontrastującymi, niebieskimi akcentami. W projekcie pojawiają się również elementy z ciemnego, orzechowego drewna, kamienne blaty oraz tkaniny o grubych splotach.

AC Hotel Krakow by Marriott; projekt: Tremend

W hotelowym lobby AC Hotel by Marriot w Krakowie gości wita wyjątkowo szlachetna prostota form, czyli clou prawdziwego szyku.

Zależało nam na stworzeniu wnętrz, w których przyjemnie będzie przebywać i wypoczywać. Chcieliśmy, by były eleganckie, luksusowe, ale również przytulnie domowe. Sami nie lubimy bezosobowych, zimnych pokoi hotelowych. Projektując wnętrza hotelu AC Hotel by Marriott w Krakowie, dążyliśmy do tego, by goście czuli się swobodnie i mieli miłe wspomnienia z pobytu, również te wizualne – wyjaśnia Klaudyna Czechowska, architekt Tremend, kierownik projektu.

Lobby w AC Hotel by Marriott Krakow, proj. Tremend, fot. Miguel Merino

Autorzy wnętrz bazowali na kolorach ziemi – delikatnych beżach i ciepłych brązach z akcentami złota, szlachetnymi szarościami oraz naturalnymi odcieniami drewna. Wykonaną z tego materiału okładzinę ma m.in. bryła lady recepcyjnej. Zdobiące je ryflowania powtarzają się konsekwentnie jako dyskretna dekoracja wielu pomieszczeń. Istotną rolę w kreowaniu przytulnego charakteru odgrywają w hotelu także tkaniny, m.in. w postaci zasłon, dywanów, tapicerki mebli. Na atmosferę miejsca wpływa ponadto żywa zieleń, która nie tylko zagląda przez szyby, ale również zajmuje ważne miejsce we wnętrzach. To liczne rośliny doniczkowe czy zachwycające ogrody wertykalne.

Motel One Warszawa; projekt: Kikowski Architekci

Hotel Motel One Warszawa-Chopin należy do grupy designerskich, budżetowych hoteli z Monachium. Projekt stworzyli Kikowski Architekci. Motywem przewodnim warszawskiego obiektu jest nie kto inny jak Fryderyk Chopin – wybór naturalny nie tylko ze względu na lokalizację hotelu w Warszawie, ale również z uwagi na bliskie sąsiedztwo Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i poświęconemu kompozytorowi muzeum.

Lobby w hotelu Motel One Warsaw Chopin, proj. Kikowski Architekci, fot. mat. prasowe

Już na wejściu lobby hotelowe wita gości "muzycznym" muralem przedstawiającym Chopina, a także nuty i obraz miasta. Jego autorem jest artysta warszawski, Mariusz Libela. Inne prace Libela można znaleźć na tylnej ścianie Strefy One Lounge – jest to syrena, symbol Warszawy, przedstawiona na tle herbu miasta.

ibis Styles Sarajewo, projekt: MIXD

Otwarty w 2019 roku hotel ibis Styles Sarajewo powstał z myślą o coraz chętniej odwiedzających stolicę Bośni i Hercegowiny turystach, których przyciąga nie tylko egzotyczne zderzenie kultur i malownicza, górzysta okolica, ale także odradzające się po tragicznej wojnie na Bałkanach miasto. Architekci jako motyw przewodni projektu wykorzystali olimpiadę zimową 1984 roku – wydarzenie, które z ogromną nostalgią wspominają do dziś mieszkańcy Sarajewa.

Lobby w hotelu ibis Styles Sarajevo, proj. MIXD, fot. mat. prasowe

W doborze materiałów i kolorystyki znalazło to swoje odzwierciedlenie w dużej ilości surowych, wyeksponowanych instalacji, betonowych ścian w korytarzach i lobby. Połączono je z drewnianymi boazeriami w ciepłych tonacjach i lokalnie tkanymi, wełnianymi dywanami o bogatych kolorach i wzorach. Centralny punkt lobby – szisza bar Chill Cafe – cały jest wyłożony barwnymi kobiercami i urządzony meblami autorstwa lokalnych rzemieślników.

Hotel Rezydent Sopot MGallery; projekt: Tremend

Wnętrza hotelu Rezydent Sopot MGallery nawiązują do klimatu miejscowej architektury, tworząc unikatową atmosferę już przy przekroczeniu progu budynku. Dzięki temu od pierwszego kroku hotel zaprasza gości do stania się częścią jego świata i historii. Eleganckie wykończenia w połączeniu z delikatnymi schematami kolorów i tekstur przypadną do gustu miłośnikom ponadczasowej estetyki.

Lobby w hotelu Rezydent Sopot MGallery, proj. Tremend, fot. Piotr Gęsicki

Projektując lobby i recepcje hotelu Hotel Rezydent Sopot MGallery, architekci z pracowni Tremend zaczerpnęli inspiracje z otaczającej przyrody i okolicznych atrakcji. Kontuar zdobią złote, drewniane tuby nawiązujące do organów oliwskich, a nad stolikami w lobby zawieszono lampy przypominające morskie skarby wyrzucane na brzeg – bursztyny, projektu Baranska Design. Wykładziny zaś nawiązują do starej fotografii sopockiego molo.