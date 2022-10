Limitowana kolekcja IKEA na święta zaprasza do świata skandynawskich baśni

Od drugiej połowy października będzie można kupić produkty z limitowanej kolekcji IKEA VINTERFINT. Projektantka Eva Lundgreen inspirowała się skandynawskimi baśniami.

REKLAMA

Tej zimy IKEA wraz z projektantką Evą Lundgreen przenosi do krainy skandynawskich baśni za sprawą limitowanej kolekcji VINTERFINT.

Projektantka kolekcji sięgnęła do dziecięcych wspomnień – gdy święta spędzała u babci w Jämtland.

Zamiast tradycyjnej choinki

Inspiracją do stworzenia tegorocznej kolekcji IKEA VINTERFINT były skandynawskie baśnie i ludowe wzory. Znajdziemy w niej m.in. wiele rozmaitych ozdób na choinkę, do dekoracji stołu oraz świec np. o zapachu pomarańczy i goździków. Urządzając święta po swojemu zamiast tradycyjnej choinki możemy stworzyć własną na ścianie przy użyciu kolorowych tasiemek lub wykorzystując drewnianą choinkę-dekorację na ścianę VINTERFINT i ozdobić ją zdjęciami, kartkami z życzeniami od bliskich, bilecikami z prezentów lub po prostu bombkami. Jej zaletą jest to, że zajmuje mało miejsca i może służyć przez długie lata co roku wyglądając zupełnie inaczej w zależności od naszych pomysłów i kreatywności.

Drewniana choinka-dekoracja na ścianę VINTERFINT, fot. mat. prasowe IKEA

Projektantka kolekcji – Eva Lundgreen sięgnęła do dziecięcych wspomnień – gdy święta spędzała u babci w Jämtland, a zaśnieżone skandynawskie krajobrazy z czerwonymi domkami na kilka tygodni stawały się magiczną krainą zamieszkiwaną przez elfy. W tym roku w IKEA znajdziemy je na przykład na papierze do pakowania w nowych, zabawnych odsłonach, z jaskrawymi paskami i kolorami. A dzięki sznurkom i etykietom w podobnym stylu nasze prezenty na pewno zrobią niezapomniane wrażenie!

Nastrój w stylu eko

Oświetlenie okien w szwedzkiej tradycji pełni ważną rolę. Gdy dzień staje się coraz krótszy, a światła jest mniej, w oknach Szwedów jarzą się tysiące lampek. Dzięki temu zwykły spacer po osiedlu zamienia się w prawdziwy Festiwal Świateł, a przechodniom udziela się świąteczny nastrój. Najpopularniejsze są świece adwentowe – szw. adventsljusstake. Każda z czterech z nich odpalana jest jedna po drugiej, w każdą niedzielę, aż do Świąt.

W IKEA jak zwykle nie zabraknie świetlistych nowości. LED-owa gwiazda STRÅLA czy girlandy pokryte zielonymi listkami, mogą stać się nastrojową ozdobą okna. Zaletą oświetlenia LED jest to, że pobiera o wiele mniej energii niż tradycyjne żarówki – korzystając z niego jesteśmy bardziej eko. Od lat w ofercie IKEA nie znajdziemy już tradycyjnych żarówek.

– W IKEA całą ofertę tworzymy w myśl Demokratycznego Designu - ważna jest dla nas nie tylko jakość czy funkcjonalność, ale także piękny design, przystępność cenowa i zrównoważony rozwój. Chcemy, aby każdy mógł pozwolić sobie na świąteczny nastrój w swoim wnętrzu i miał pewność, że posiadane ozdoby są przyjazne planecie – mówi Małgorzata Jezierska, Partnerka biznesowa PR produktowy, IKEA Retail, Polska.

Designerskie... smakołyki

W grudniu domy zaczyna wypełniać cudowny zapach wypieków – w tym także ten dobrze znany korzenny! Piernikowy domek DIY VINTERSAGA to alternatywa do samodzielnego złożenia, która umili wyczekiwanie świąt, w czym pomocny może okazać się też kalendarz adwentowy VINTERSAGA. Znajdują się w nim nie tylko słodkie czekoladki, ale także rabaty na zakupy w IKEA. W tym roku oprócz karpia warto może na stole postawić też pysznego łososia. IKEA oferuje łososia SJÖRAPPORT w postaci wędzonej oraz peklowanej – marynowanej w soli, cukrze, koperku i odrobinie pieprzu (szw. gravad lax). Wybierając ryby z IKEA mamy pewność, że spełniają globalne standardy ASC odnośnie zrównoważonej hodowli owoców morza.

Wszystkie produkty z zimowej limitowanej kolekcji IKEA VINTERFINT dostępne będą w sklepach IKEA, w aplikacji mobilnej IKEA oraz na IKEA.pl już od drugiej połowy października.