Limitowana kolekcja Tatuum na okres świąteczny. W roli głównej Miś Uszatek

W okresie świątecznym Tatuum wypuszcza na rynek kolekcję pełna nostalgicznego uroku. Jej głównymi bohaterami są bowiem Miś Uszatek i Przyjaciele.

Najnowsza, limitowana kolekcja Tatuum x Miś Uszatek i Przyjaciele to już druga odsłona kolekcji Tatuum z Misiem Uszatkiem.

Tym razem do kultowej postaci z opowiadań Czesława Janczarskiego dołączają jego przyjaciele – uroczy, lecz lekko roztrzepany zajączek, piesek, serdeczny prosiaczek oraz ich bliscy. Wszystko po to, by podkreślić główny przekaz kampanii - Ważne momenty świętuj z Bliskimi.

W kampanii zdjęciowej wystąpiła aktorka Małgorzata Mikołajczak, która dała się poznać widzom w nowej produkcji Netflix'a - serialu "Gry rodzinne". Jej temperament z ekranu możemy oglądać na ujęciach w ciepłych stylizacjach.

Limitowana kolekcja Tatuum x Miś Uszatek i Przyjaciele, fot. mat. prasowe

W limitowanej kolekcji znajdziemy urzekające modele, przepełnione sentymentalnymi motywami Misia Uszatka i jego przyjaciół - w wersjach dla niej, dla niego oraz dziecięce. Tworząc bajkową kapsułę zadbano o to, aby ubrać się mogła cała rodzina, czy paczka przyjaciół, a modele z kolekcji niosły komfort podczas celebrowania wspólnych momentów.

Mocnym punktem kolekcji są ciepłe okrycia wierzchnie dopracowane w najmniejszych detalach: haftach, naszywkach, guzikach z wizerunkiem Uszatka, a nawet projektach dwustronnych! Stylizacje dopełniają otulające swetry i bardzo modne w ostatnim czasie komplety miękkich dresów.

Nie zabrakło także bluz i piżam zaprojektowanych w trendzie „mini me”, czyli tego samego projektu dla dorosłego i dziecka. W kolekcji pojawiły się również idealne na prezent maskotki, a także biżuteria, piny i inne akcesoria jak: kosmetyczka, torba, skarpety, czapki, termofor, inteligentna butelka termiczna z elektronicznym wyświetlaczem czy misiowy papier do pakowania prezentów!