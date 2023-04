Limitowana kolekcja z okazji 100-lecia kultowej marki

Polska marka szkła użytkowego KROSNO świętuje w tym roku stulecie. Z tej okazji między innymi wypuściła na rynek limitowaną jubileuszową kolekcję.

Rok 1923. Sto lat temu rozkwit w sztuce przeżywało art déco, modę ogarnął styl chłopczycy, w kinach wyświetlano filmy nieme, a Pola Negri rozpoczynała podbój Hollywood i romans z Charlie Chaplinem. W tym samym roku w Krośnie na Podkarpaciu ruszyła budowa huty szkła. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek szkła użytkowego w Polsce i światowa wizytówka polskiego rzemiosła – KROSNO – w tym roku świętuje 100-lecie. Jubileuszowy rok inauguruje limitowana kolekcja KROSNO ‘Celebration’.

Inspirowana stylistyką lat 20-tych XX wieku kolekcja KROSNO ‘Celebration’ nawiązuje do dekady, w której huta w Krośnie rozpoczęła swoją działalność. To czasy awangardy w sztuce, kontrastów w aranżacji wnętrz, swobody w stylu życia i przewrotu w modzie, któremu przewodziła słynna „chłopczyca”, Coco Chanel.

Limitowana kolekcja

Design serii naczyń KROSNO ‘Celebration’ tworzą klasyczne, surowe kształty szkła formowanego ręcznie przez artystów-hutników, które kontrastują z widocznym w kolekcji sentymentem do nurtu art déco. Wyraża go obecny na każdym wyrobie optyk w postaci zdecydowanych, pionowych załamań szkła, które w bajeczny sposób rozpraszają padające na nie światło. Zabieg ten tworzy dookoła naczyń magiczną poświatę i rzuca połyskujące plamki na otaczające przedmioty.

Na jubileuszową serię składają się: dzbanek, karafka/wazon, salaterka oraz 4 warianty kieliszków i 2 warianty szklanek o różnych zastosowaniach. Autorką kolekcji jest Anna Grabowska-Szczur, która od 36 lat projektuje dla marki KROSNO unikatowe przedmioty, wyróżniające się estetyczną konsekwencją oraz idealnym balansem walorów artystycznych i użytkowych. Serię „Celebration’ wyróżniają dodatkowo nawiązujące do estetyki 20-lecia międzywojennego okolicznościowe opakowania, stworzone przez Khrystynę Patsak.

Jubileusz w obiektywie

Z okazji 100-lecia marka KROSNO przygotowała klimatyczną sesję zdjęciową promującą kolekcję ‘Celebration’. Zdjęcia przedstawiają modelkę w minimalistycznej stylizacji łączącej styl epoki z nowoczesnością. Każde zdjęcie nie tylko pokazuje zastosowania naczyń z kolekcji ‘Celebration’, ale także wydobywa efekty wizualne zastosowanych zdobień w postaci załamań szkła. Autorem zdjęć jest Krystian Szczęsny.

Wizytówka polskiego szkła od 100 lat

KROSNO to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek szkła użytkowego w Polsce i na świecie. Na bazie 100 lat tradycji, w hucie na Podkarpaciu powstają wyroby szklane o różnorodnym przeznaczeniu: do alkoholi, napojów, do serwowania potraw, a także szkło dekoracyjne i prezentowe.

Dzieła projektantów do życia powołują mistrzowie w swoim fachu: artyści-hutnicy, szlifierze i zdobnicy. W każdym roku mury zakładu opuszcza ponad 80 milionów sztuk naczyń, w tym unikalne wyroby szklane wytwarzane ręcznie.

Historia szklanego zagłębia

W 1923 roku na terenie posiadłości wykupionej od hrabiny Kaczkowskiej ruszyła budowa pierwszej w mieście Krosno huty szkła, a niespełna rok później z zakładu wyruszyły pierwsze transporty gotowych wyrobów, dając początek szklanemu zagłębiu na południu Polski.

Huta mimo pożaru przetrwała II wojnę światową, by wkrótce po odbudowie zachwycić projektami szkła i kunsztem wykonania naczyń, które trafiły nawet na dwór królowej brytyjskiej Elżbiety II, cesarzowej Japonii czy króla Hiszpanii Juana Carlosa. W latach 70-tych ze szkła KROSNO korzystano już w niemal w każdym polskim domu, a wytwarzane wzory stworzyły historię polskiego wzornictwa.

Okolicznościowe logo na setne urodziny

W jubileuszowym roku 2023 marka KROSNO przygotowała okolicznościowe logo ze znakiem graficznym „100 lat”. Powstały również nowe odsłony opakowań produktów oraz dedykowane, jubileuszowe strony internetowe w wersji polskiej i angielskiej. Z okazji obchodów 100-lecia marka nawiązała współpracę między innymi z Katarzyną Tusk (Make Life Easier), która przez cały rok będzie prezentować różne kolekcje KROSNO. Na II półrocze 2023 roku planowana jest kampania reklamowa ATL, BTL i digital.