Lingaro Group z nową siedzibą w Warszawie, która ma zachęcić do powrotu do biura

Lingaro Group będzie miał nową siedzibę w biurowcu P180 przy ul. Puławskiej w Warszawie. Designerska siedziba ma zachęcić pracowników do powrotu do biura.

REKLAMA

Kolejny najemca z branży wprowadza się do warszawskiego biurowca P180.

W budynku zrealizowanym przez Skanska Lingaro Group zajmie ok. 3,4 tys. mkw. powierzchni.

Sam Mantle z Lingaro Group: "Ciężko pracujemy nad tym, by stworzyć przestrzeń odpowiadającą na wszystkie potrzeby naszego zespołu, w której pracownicy będą czuli się swobodnie niezależnie od osobistych i zawodowych potrzeb".

Za projektem wnętrz stoi pracownia Bit Creative Barnaba Grzelecki.

Lingaro Group to partner globalnych przedsiębiorstw w zakresie budowania rozwiązań z obszaru data analytics. Firma wspiera swoich klientów w pełnym procesie przetwarzania i analizy danych — od strategii, przez integrację i przetwarzanie danych po ich wizualizację oraz budowę zaawansowanych rozwiązań analityki biznesowej. Firma zatrudnia ponad 1400 ekspertów na świecie. Do korzystania z przestrzeni biurowej w warszawskim P180, Lingaro zachęci ponad 800 pracowników, którzy zgodnie z przyjętym modelem mają swobodę decydowania o częstotliwości świadczenia pracy z biura.

Mobilne i proekologiczne miejsca do współpracy

Świat zmienił się po pandemii, ale wierzymy, że dynamiczne i angażujące środowisko biurowe, które zachęca do wspólnego działania, jest niezbędne zarówno dla ducha Lingaro, jak i dla naszej zdolności do dalszego działania jako wysoko efektywny zespół. Ciężko pracujemy nad tym, by stworzyć przestrzeń odpowiadającą na wszystkie potrzeby naszego zespołu, w której pracownicy będą czuli się swobodnie niezależnie od osobistych i zawodowych potrzeb – mówi Sam Mantle, CEO Lingaro Group.

Do warszawskiego P180 wprowadza się zespół Lingaro Group, fot. mat. prasowe

Nowe biuro Lingaro odzwierciedla potrzeby postpandemicznej rzeczywistości. Pracownicy mają do dyspozycji strefy do pracy w ciszy, pracy kreatywnej i zespołowej. Zaprojektowaliśmy różnej wielkości sale i przestrzenie, co daje dużą swobodę i możliwość wyboru – opowiada Barnaba Grzelecki, architekt i właściciel Bit Creative, pracowni, która po raz drugi pracuje z Lingaro.

- Zależało nam na stworzeniu miejsca, które będzie funkcjonalne i zachęci do powrotu do biura. Wyróżnikiem jest kuchnia o powierzchni ponad 150 mkw. To przestrzeń multifunkcyjna do spotkań całego zespołu. Moim zdaniem jedno z ważniejszych pomieszczeń w biurze – dodaje Barnaba Grzelecki.