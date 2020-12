Lobby budynków idealnym miejscem na spotkanie?

Czy w erze wirusów spotkania przeniosą się z sal konferencyjnych i kawiarni do otwartych wnętrz jak halle recepcyjne i korytarze w biurach lub przestronnych wnętrz obiektów kulturalnych? To może być nowy trend, który na stałe zagości we wnętrzach obiektów użyteczności publicznej.

Duże, otwarte halle recepcyjne w zasadzie już jakiś czas temu zaczęły pełnić rolę miejsc spotkań. Wejścia do nowoczesnych biurowców przestały wyglądać jak ascetyczne wnętrze z ladą recepcyjną na froncie. Podobnie jak w hotelowych lobby w przestrzeni wejściowej biurowców zaczęły się pojawiać kanapy, fotele, stoliki z wydzielonymi miejscami do rozmów.

Czy ten trend upowszechni się w erze wirusów? Dużo argumentów przemawia za tym, że tak może się stać. Głównym jest wysokość pomieszczeń. Wielu epidemiologów oraz ekspertów zdrowia podkreśla, że wysokość pomieszczeń ma kluczowe znaczenie w potencjalnym ryzyku zakażenia. Im większa kubatura wnętrza, a tym samym ilości powietrza - tym mniejsze ryzyko.

Otwarte, wysokie wnętrza biurowych czy hotelowych lobby wydają się dla wielu osób bezpieczniejszym miejscem spotkań niż zamknięte sale konferencyjne z niskim stropem. Szczególnie, że na dużej przestrzeni łatwo jest też uzyskać odpowiedni dystans, bo fotele czy stoliki przy których spotykają się rozmówcy mogą być odpowiednio oddalone od siebie.

We wnętrzach takich dużo łatwiej również o odpowiednią wymianę powietrza. A jak wskazują badania zrealizowane przez naukowców z nowojorskiej uczelni Clarkson University wentylacja ma niezmiernie ważne znaczenie. Co więcej nawet w dobrze wentylowanym pomieszczeniu ważne jest gdzie się siedzi. Zespół prof. Suresha Dhaniyala przeprowadził badania związane z wymianą cząsteczek powietrza w zamkniętym wnętrzu. Wykazano, iż przy prawidłowo działającym systemie wentylacji ok. 95% cząstek zostanie usunięte z pomieszczenia w ciągu 30 minut. Tempo usuwania cząstek można przyspieszyć, zwiększając szybkość wymiany powietrza lub dodając inne metody np. otwarcie okien.

Badania wyraźnie wykazały również, że w pomieszczeniach zamkniętych, nawet przy dobrej wentylacji, największe ryzyko zarażenia występuje w rogach, gdyż wymiana powietrza jest tam zbyt mała. Tu znów wygrywają więc otwarte przestrzenie, bowiem miejsca konwersacji i spotkań są w nich ulokowane zazwyczaj centralnie, z dużymi odstępami, większość z nich ma też wiele drzwi przez które następuje stała wymiana powietrza.

A może „burza mózgów” na schodach nowoczesnej biblioteki?

W erze COVID-19 wiele kreatywnych dyskusji może się również przenieść do ogromnych przestrzeni publicznych jakie znajdują się zazwyczaj w obiektach kulturalnych: bibliotekach, muzeach, kampusach obiektów uczelnianych lub centrów technologicznych.

Ale to także nie jest zjawisko nowe. Pracownicy pokolenia Millenialsów czy Zetki zdecydowanie bardziej od narad w dusznych salach konferencyjnych woleli firmowe „burze mózgów” na ławkach przed biurowcem czy w kawiarniach. Widok grupy młodych osób kreatywnie pracujących na schodach w bibliotece lub uczelni nie jest niczym nowym. Niewykluczone więc, że dziś te duże wnętrza obiektów kulturalnych staną się popularnym miejscem pracy czy spotkań towarzyskich.