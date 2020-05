Łódź niczym Tokio. Projekt ramen shopu autorstwa pracowni Qbatura

Duża dawka intensywnej czerwieni, bogactwo zastosowanych materiałów i widoczne na każdym kroku odwołania do ulicznych barów w stolicy Japonii – to wszystko sprawia, że obok projektu łódzkiej pracowni Qbatura nie można przejść obojętnie.

W lokalu w pasażu Piotrkowskiej 89 znajdowała się wcześniej restauracja Cztery Ściany, teraz jest Ramenownia by Susharnia, czyli ramen shop z prawdziwego zdarzenia, którego wnętrza zaprojektowała łódzka Qbatura – ta sama, która stworzyła dla właścicieli projekt wnętrz łódzkiej Susharni.

To doświadczenie wcześniejszej współpracy z pewnością było jednym z powodów, dla których inwestorzy zdecydowali się całkowicie zaufać architektom, pomimo iż ci już na etapie koncepcji zaproponowali zgoła inne rozwiązania niż te, których pierwotnie oczekiwali właściciele. Efekt? Odważna przestrzeń na długo zapadająca w pamięć. Projektowi wnętrza przyświecało jedno, główne założenie: odwiedzający Ramenownię goście mieli się poczuć jak na ulicach Tokio. Za inspirację posłużyły niewielkie bary uliczne popularne w Kraju Kwitnącej Wiśni, ale także jego symbole narodowe.

I tak, na przykład, zastosowana we wnętrzu intensywna czerwień nawiązywać ma do japońskiej flagi (choć pełni również rolę barwy pobudzającej apetyt), z kolei obecność stołków zamiast krzeseł to ukłon w stronę niewielkich przestrzeni wspomnianych ulicznych barów, gdzie klienci siadają właśnie na taboretach. Do azjatyckich zwyczajów nawiązuje również otwarta na salę kuchnia – popularny element japońskich barów i restauracji, a także dodatkowa atrakcja dla odwiedzających miejsce klientów.

Nad stolikami zawisły różnobarwne proporczyki z napisami w języku japońskim, które dodatkowo podkreślają azjatycki klimat wnętrza. Kropką nad „i” jest oświetlenie zainspirowane charakterystycznymi dla azjatyckich metropolii neonami, tutaj zrównoważonymi przez bardziej subtelne wiszące lampy, z których część wygląda niczym klasyczne azjatyckie lampiony.

Wnętrze zdominowały żywe kolory i zróżnicowane tekstury. Oprócz kolorowych proporczyków, czerwonych ścian i kontuaru znajdziemy tutaj również między innymi intensywnie żółte stołki. Dynamikę aranżacji wnętrz dopełnia różnorodność zastosowanych materiałów - od drewnianych belek, przez metalowy rastrowy sufit, po cegłę i beton wieńczących niektóre ze ścian.

Projekt: Qbatura

Projekt graficzny całego konceptu: pracownia graficzna Dot Studio.