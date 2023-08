Łódź po raz pierwszy przetestuje autobus wodorowy

Pod koniec sierpnia MPK Łódź będzie testować wodorowy autobus. To pierwszy tego typu pojazd mieście.

Pod koniec sierpnia Łódź będzie testować autobus wodorowy Caetano H2 City Gold.

W Polsce tylko Łódź i Gdańsk będą miały możliwość takich testów.

Łódź bierze udział w projekcie Unii Europejskiej związanym z promocją autobusów wodorowych jako zeroemisyjnego transportu w aglomeracjach miejskich. W Polsce tylko Łódź i Gdańsk będą miały możliwość takich testów.

Autobus Caetano H2 City Gold napędzany wodorem będzie kursować 29 i 31 sierpnia na linii 77, a 30 sierpnia wsiądziemy do niego na linii 55. Jest on wyposażony w pięć zbiorników wodoru o łącznej pojemności 37,5 kg, które pozwalają na przejechanie do 400 km. Samo tankowanie trwa ok. 9 minut. Jedyną emisją z wytworzenia energii, jaką produkuje autobus, jest para wodna. Pozwala to na ekologiczne podróże w trosce o nasze środowisko.