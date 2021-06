Łódź uczy się budować miejskie ule z elektrośmieci po recyklingu

Czerwone pojemniki na elektrośmieci stanęły na łódzkich osiedlach. Stawia je firma MB Recykling. Przy okazji organizowane są akcje edukacyjne. Okazuje się, że z elektrośmieci po recyklingu można zrobić ule, które z mogą stanąć w przestrzeni miejskiej. Nie jest wykluczone, że wkrótce Łódź będzie takie miała.

REKLAMA

Łodzianie mogą do nich wyrzucać małe elektroodpady np. żarówki, baterie, golarki, tostery, ładowarki czyli sprzęt nie większy niż 50 cm.

Jak informuje łódzki magistrat, docelowo pojemników może być znacznie więcej, informacja o możliwości nawiązania współpracy z firmą MB Recykling została rozesłana do łódzkich spółdzielni mieszkaniowych.

– Ułatwiamy mieszkańcom pozbywanie się małych elektroodpadów, które nie mogą trafiać do pojemników na selektywną zbiórkę ani do odpadów zmieszanych. Należy je odwozić do jednego z trzech łódzkich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a teraz już nie trzeba jeździć, wystarczy podejść do pojemnika i pozbyć się niepotrzebnych sprzętów – tłumaczy Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi.

Pojemniki, która są już w 30 miastach kraju, stawia firma MB Recykling, która się niemi opiekuje tj. dba o ich czystość i naprawia ewentualne zniszczenia a także opróżnia i zabiera zebrane odpady. Umowa z miastem została podpisana na 4 lata, samorząd nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

– Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi podmiotami, doświadczenia innych miast pokazują, że pojemniki są dla mieszkańców wygodą. Przy okazji wiele osób ma okazję dowiedzieć się, że zużyty sprzęt elektryczny musi być wyrzucany w odpowiednich miejscach – Robert Magolon z MB Recykling.

Akcji ustawiania pojemników towarzyszy też edukacja. Fundacja Odzyskaj Środowisko planuje akcje edukacyjne, które m.in. pokażą, co można zrobić z przetworzonych śmieci elektrycznych.

Okazuje się, że z elektrośmieci po recyklingu można zrobić ule, które z powodzeniem mogą stanąć w przestrzeni miejskiej. Nie jest wykluczone, że także Łódź będzie miała ule z recyklingu.