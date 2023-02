Lokalne akcenty w biurze: cztery niezwykłe projekty z Polski

Projekty wnętrz biurowych aranżacją nawiązują do tożsamości marki, ale też często do historii, tradycji i architektury miejsca, w jakim zlokalizowano siedzibę firmy. Pokazujemy cztery inspirujące przykłady realizacji z Polski, gdzie wnętrza zdominowały lokalne akcenty.

Biuro Ergo Technology & Services w Gdańsku

Biuro Ergo Technology & Services w Gdańsku znajduje się nieopodal stacji kolejowej Gdańsk Oliwa. Położoną na czterech piętrach przestrzeń architekci z pracowni Trzop Architekci zaaranżowali w morskim klimacie. We wnętrzach dominują kolory morza i piasku: znajdziemy je między innymi zarówno na stropie w ciągach komunikacyjnych, na ścianach salek spotkań czy też w kantynie znajdującej się na parterze budynku.

Biuro Ergo Technology & Services, proj. Trzop Architekci, fot. fotomohito

Odwołaniom do nadmorskiej natury towarzyszą także nawiązania architektury i tożsamości regionu. Na fornirowanych okładzinach wyfrezowane zostały kształty gdańskich kamienic, a w sali konferencyjnej mobilną ściankę wyklejono sylwetkami stoczniowych żurawi. Położona na parterze kantyna została wykończona ręcznie wykonywanymi kaflami - odwołanie do tradycyjnych gdańskich pieców kaflowych.

Jednym z wyzwań przy projekcie było znalezienie niebanalnego, ciekawego motywu, który nawiązywałby do lokalizacji biura. Odpowiedź znaleźliśmy w syntetycznym motywie graficznym hanzeatyckich kamienic Gdańska, który udało nam się umieścić wokół trzonów każdego z pięter biura i który stanowi bazę do dalszych opowieści trójmiejskich, które możemy odnaleźć w tej nietuzinkowej przestrzeni – relacjonuje arch. Bartosz Trzop, założyciel i prezes zarządu Trzop Architekci.

Biuro CodeLab we Wrocławiu

Wnętrza siedziby CodeLab w Sagittarius Business House we Wrocławiu zaprojektowała pracownia mode:lina. Bezpośrednie sąsiedztwo biura z dworcem Wrocław Główny stało się inspiracją do „zaproszenia” tej przestrzeni do biur CodeLab. Strefa wejściowa pełna jest odniesień do zabytkowych wnętrz budynku dworca takich jak listwowe sufity i okienka kas biletowych, a drogę w biurze wskazują stylizowane oznaczenia peronów. W jednej z salek konferencyjnych — wagonie, można poczuć zew podróży, gdy z rastrowego sufitu neonowy CodeLab puszcza oko do świecącego w ciemności Wrocławia Głównego.

Dworzec Wrocław Główny

Części wspólne to wycieczka po mieście, który oprócz ceglanych katedr i mostów ma do zaoferowania także dokonania architektury modernistycznej — np. domy handlowe Renoma i Kameleon. Ich opływowe formy i charakterystyczne, odcinające się ciemne gzymsy znalazły swoje odbicie w podziałach i wzorach sufitów i posadzek, wydzielających przestrzeń biura na strefy komunikacyjne i strefy pracy.

Wspólnym elementem wiążącym całość jest zieleń i ukryte w zakamarkach biura „kaczkoludki” - firmujące CodeLab zielone, gumowe kaczuszki, ubrane przez mode:lina w stroje wrocławskich krasnoludków i wspaniale opracowane przez artystów ze studia takie.pany w grafikach zdobiących przestrzenie wspólne.

Biuro Orange w Krakowie

Pracownia Iliard Architecture & Interior Design przygotowała dla Orange biuro, w którym jak w pigułce znajdują się największe atrakcje Krakowa i okolic. Krakowska pracownia otrzymała zadanie stworzenia biura przesiąkniętego historią miasta, a przy tym nowoczesnego, pobudzającego i przyjaznego środowiska pracy.

Krakowska pracownia Iliard otrzymała zadanie stworzenia biura przesiąkniętego historią miasta. fot. mat. prasowe

Punktem centralnym biura jest krakowski Rynek Główny, od którego każdy gość i pracownik zaczyna swoją wizytę w biurze. Charakter i styl biura zostały określone w strefie powitalnej grafiką króla i ledonem z napisem "Hello". Wejście ozdabiają elementy nawiązujące do starych kamienic i sztukaterie, a wrażenie rozległej przestrzeni potęguje brak zamkniętych sufitów.

Z krakowskiego Rynku architekci Iliard kierują na krakowski Kazimierz i Plac Nowy – wypełnione gwarem miasta miejsca spotkań i dobrej energii. Akcenty tętniących życiem części miasta zostały wprowadzone do kuchni, gdzie architekci zaprojektowali półkolisty barek, nawiązujący do słynnego Okrąglaka z Placu Nowego i feerię barw charakterystycznych dla uwielbianego przez mieszkańców placu.

Największa sala biura nosi nazwę Wawel, a jej design nawiązuje do zamkowych Krużganków, które zostały przedstawione na esencjonalnej grafice w granatowo-szarej kolorystyce. To właśnie granat i pomarańcz królują w największej sali spotkań. Welurowe, pomarańczowe zasłony nawiązują do miękkich szat króla, a równocześnie poprawiają akustykę i odgradzają od światła zewnętrznego. Na ścianach ponownie pojawiły się granatowe sztukaterie.

Biuro PwC SDC w Katowicach

Projekt nowego biura - PwC Service Delivery Center podkreślać miał związek firmy ze Śląskiem. Architekci z The Design Group sięgnęli po nawiązania do charakterystycznych dla Katowic założeń urbanistycznych z dzielnic Giszowiec i Nikiszowiec. Mając na uwadze historię i architekturę tych budowanych ponad sto lat temu osiedli dla pracowników kopalni, zdecydowali się uczynić cegłę jednym z ważniejszych elementów aranżacji wnętrza.

W recepcji znalazła się betonowa płaskorzeźba przedstawiająca plan katowickiej Strefy Kultury. fot. mat. prasowe

Inspiracją dla aranżacji stało się również historyczne powiązanie mieszkańców Śląska z kopalniami węgla. Design biura w naturalny sposób został zatem połączony z kolorem czarnym.

Pracownicy, którzy znają śląską gwarę sami wymyślili nazwy dla ponad setki budek akustycznych. Pojawiły się tu zatem np. Bajszpil, Knefel czy Weka. Inne otrzymały nazwy charakterystycznych punktów na mapie Katowic, jak np. Superjednostka czy Rondo Sztuki.

Wnętrza dekorują także liczne grafiki odwołujące się do najbardziej znanych miejsc na Śląsku. Z kolei w sali szkoleniowej na 9 piętrze wszystkie ściany mobilne mają wzór inspirowany wyglądem elewacji NOSPR-u oraz wykonany na surowym betonie mural przedstawiający charakterystyczne budynki katowickiej Strefy Kultury, a w recepcji znalazła się betonowa płaskorzeźba przedstawiająca plan katowickiej Strefy Kultury.