Lokalne akcenty w biurze. Trzy projekty zainspirowane lokalizacją

Wnętrza biur są często odzwierciedleniem nie tylko działalności i tożsamości marki, ale także lokalizacji, w której się znajdują. Nawiązują do zabytkowej zabudowy, historii miasta, jego legend... Przedstawiamy trzy biurowe projekty, w których architekci postawili na lokalne akcenty.

REKLAMA

Biuro CodeLab we Wrocławiu

Wnętrza siedziby CodeLab w Sagittarius Business House we Wrocławiu zaprojektowała pracownia mode:lina. Bezpośrednie sąsiedztwo biura z dworcem Wrocław Główny stało się inspiracją do „zaproszenia” tej przestrzeni do biur CodeLab. Strefa wejściowa pełna jest odniesień do zabytkowych wnętrz budynku dworca takich jak listwowe sufty i okienka kas biletowych, a drogę w biurze wskazują stylizowane oznaczenia peronów. W jednej z salek konferencyjnych — wagonie, można poczuć zew podróży, gdy z rastrowego suftu neonowy CodeLab puszcza oko do świecącego w ciemności Wrocławia Głównego.

Biuro CodeLab w Sagittarius Business House we Wrocławiu, proj. mode:lina, fot. Patryk Lewiński

Części wspólne to wycieczka po mieście, który oprócz ceglanych katedr i mostów ma do zaoferowania także dokonania architektury modernistycznej — np. domy handlowe Renoma i Kameleon. Ich opływowe formy i charakterystyczne, odcinające się ciemne gzymsy znalazły swoje odbicie w podziałach i wzorach sufitów i posadzek, wydzielających przestrzeń biura na strefy komunikacyjne i strefy pracy.

Gdzieniegdzie zza winkla wychylają się zaoblone portale kamienic zdobiące przejścia do pokojów pracy, a w oddali majaczy rozświetlony, otwarty 24h kiosk „kawa napoje słodycze” — biurowa kafeteria. W tym przekroju przez architekturę Wrocławia nie zabrakło miejsca dla współcześniejszych historii — w biurach CodeLab można przysiąść i porozmawiać w budkach o formach nawiązujących do sławnych Sedesowców.

Wspólnym elementem wiążącym całość jest zieleń i ukryte w zakamarkach biura „kaczkoludki” - frmujące CodeLab zielone, gumowe kaczuszki, ubrane przez mode:lina w stroje wrocławskich krasnoludków i wspaniale opracowane przez artystów ze studia takie.pany w grafikach zdobiących przestrzenie wspólne.

Biuro Orange w Krakowie

Pracownia Iliard Architecture & Interior Design przygotowała dla Orange biuro, w którym jak w pigułce znajdują się największe atrakcje Krakowa i okolic.

Do wnętrz tej realizacji wprowadziliśmy dobrze kojarzące się motywy miejskie, jasną, ciepłą kolorystykę, która przynosi ze sobą pozytywne wibracje! A odważne barwy, tkaniny, jak również grafiki zaskakują. Wszystko to podane we współczesnym minimalistycznym wydaniu – mówi Alicja Dziedzina-Majchrzyk z Iliard Architecture & Interior Design.

Biuro Orange w Krakowie, proj. Iliard Architecture & Interior Design, fot. mat. prasowe

Punktem centralnym biura jest krakowski Rynek Główny, od którego każdy gość i pracownik zaczyna swoją wizytę w biurze. Charakter i styl biura zostały określone w strefie powitalnej grafiką króla i ledonem z napisem "Hello". Wejście ozdabiają elementy nawiązujące do starych kamienic i sztukaterie, a wrażenie rozległej przestrzeni potęguje brak zamkniętych sufitów. Tło tej strefy stanowią przygaszone kolory, co pozwoliło dodatkowo wyeksponować intensywne kolory grafik, obić meblowych i zasłon.

Akcenty tętniących życiem części miasta zostały wprowadzone do kuchni, gdzie architekci zaprojektowali półkolisty barek, nawiązujący do słynnego Okrąglaka z Placu Nowego i feerię barw charakterystycznych dla uwielbianego przez mieszkańców placu. Z kolei największa sala biura nosi nazwę Wawel, a jej design nawiązuje do zamkowych Krużganków, które zostały przedstawione na esencjonalnej grafice w granatowo-szarej kolorystyce.

Strefy open space wypełnia stonowana biało-szara kolorystyka z dodającymi energii kolorowymi grafikami, nawiązującymi do ikon Małopolski i popularnych miejsc wokół Krakowa. Lajkonik zaprasza na wyprawę pod szyb Kopalni Soli w Wieliczce, w Tatry, do Zalipia, do Ojcowskiego Parku Narodowego, na Pustynię Błędowską i wiele innych magicznych miejsc…

Biuro PwC SDC w Katowicach

Zaprojektowane przez The Design Group nowe biuro PwC SDC w budynku .KTW II swoją architekturą podkreśla przynależność nie tylko do Katowic, ale i do całego Śląska. Na dziewięciu piętrach biurowca połączono nowoczesność z industrialnością, tradycje regionu z jego biznesowym charakterem.

Biuro PwC SDC w Katowicach, proj. The Design Group, fot. mat. prasowe

Architekci z The Design Group sięgnęli po nawiązania do charakterystycznych dla Katowic założeń urbanistycznych z dzielnic Giszowiec i Nikiszowiec. Mając na uwadze historię i architekturę tych budowanych ponad sto lat temu osiedli dla pracowników kopalni, zdecydowali się uczynić cegłę jednym z ważniejszych elementów aranżacji wnętrza.

Inspiracją dla aranżacji stało się również historyczne powiązanie mieszkańców Śląska z kopalniami węgla. Design biura w naturalny sposób został zatem połączony z kolorem czarnym. Akcentów utrzymanych w tym kolorze nie trzeba specjalnie szukać: mamy tu czarny fornir imitujący deskowanie, czarne sufity i fragmenty ścian, utrzymane w tej barwie industrialne lampy czy pomalowane na czarno instalacje.

W kontekście dominujących w aranżacji elementów kojarzonych ze śląskością nie można nie wspomnieć o recepcji. Niezwykle widowiskowa jest tu betonowa płaskorzeźba przedstawiająca plan katowickiej Strefy Kultury, w której znajdują się biurowce KTW. Tuż obok architekci zaprojektowali ladę recepcyjną, którą wykończyli ceglanymi licówkami. Po drugiej stronie postawiona została ażurowa ściana, wykonana z pełnej cegły. Inspiracją jej projektu była elewacja Głównej Biblioteki w Katowicach. Ukrywają się za nią miejsce na dokumenty oraz aneks kuchenny dla pracowników recepcji.