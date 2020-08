Londyński duet specjalistek od wzorów stworzył kolekcję spieków kwarcowych

Unikalna perspektywa Anny Murray i Grace Winteringham spotkały się z uznaniem takich firm jak Céline, Levi’s, Nike, czy Selfridges, a teraz także hiszpańskiego producenta wielkoformatowych płyt Cosentino. Z tym ostatnim stworzyły nową kolekcję spieków kwarcowych.

Najnowsza kolekcja spieków kwarcowych Dekton Liquid od Cosentino, zaprojektowana we współpracy z Patternity, londyńską pracownią projektową o międzynarodowej sławie, posiada nie tylko walory estetyczne, ale także wytrzymałość, co czyni ją idealnym materiałem wykończeniowym do wykorzystania w kuchni, łazience, a nawet na elewacji.

Specjalistki od wzorów

Współzałożycielki Patternity, Anna Murray i Grace Winteringham, od 2009 roku dekodują wizualne rytmy i cykle życia codziennego. Wiedzione głęboką miłością do wzorów i ich potężnej mocy przyciągania uwagi, stworzyły wiodące na świecie internetowe archiwum, skupiające motywy graficzne z różnych dziedzin – od sztuki, nauki i przyrody, po modę i design. Patternity szybko rozwinęły się ponad platformę hipnotyzujących obrazów, stając się interdyscyplinarnym studiem kreatywnym z bogatym programem wydarzeń i inicjatyw edukacyjnych.

Fascynacja naturą

Kolekcja Dekton Liquid, zainspirowana przez naturę, celebruje dynamizm i ulotność wzorów tworzonych na powierzchni wody i innych cieczy. Każdy z trzech odcieni Cosentino jest estetyczną innowacją, a cała kolekcja dotyka przyszłości światowych trendów. Zgodnie z etosem projektantek, koncepcja Dekton Liquid koncentruje się wokół piękna przyrody, świadomości ekologicznej i celebrowania praktyk zrównoważonego projektowania. Kolekcję tworzą trzy unikalne odcienie – Liquid Sky, Liquid Shell oraz Liquid Embers.

Liquid Sky przywodzi na myśl wzór wykonany japońską techniką dekorowania papieru, z użyciem „pływających farb”, zwany marmoryzowaniem. Unikalne połączenie białej podstawy z szarymi przeżyleniami odnosi się do wzajemnego oddziaływania żywiołów i ich nieustającego ruchu.

Subtelny i miękki Liquid Shell to celebracja kształtów kryjących się pod falami mórz. Wzór odzwierciedla fale wygładzające powierzchnię wody, a wibrujący perłowy odcień łączy złamaną biel i falujący wzór krajobrazu dna oceanu.

Liquid Embers reprezentuje z kolei miejsce spotkania ognia i cieczy, przestrzeń leżącą gdzieś głęboko pod powierzchnią Ziemi. Ciemny odcień nawiązuje do węgla i magmy, pozwalając stworzyć intrygujące, przyciągające wzrok aranżacje łazienki, kuchni, fasad, okładzin ścian, podłogi czy schodów.

- Wzór Embers jest inspirowany naturą i wodą. Woda jest tożsama z wolnością, którą szczególnie cenimy sobie w projektowaniu, a natura to pierwiastek, bez którego architektura według nas nie istnieje. W projektach Studio.O. natura zajmuje szczególną rolę i dlatego cenimy jej ślad w materiałach, z których korzystamy. W kolekcji Liquid naszą uwagę przykuł wzór Embers, który dzięki ciemnej bazie jest szlachetny, a odcienie błękitu, będące znakiem wody, dodają mu świeżości i nuty szaleństwa - mówią o nowej kolekcji Cosentino Aga Kobus i Grzegorz Goworek, właściciele pracowni projektowej Studio.O.