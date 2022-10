Louvre Hotels Group z nową przestrzenią kulinarno-rozrywkową

Multibrandowy obiekt Louvre Hotels Group przy ul. Towarowej 2 w Warszawie wzbogacił się o przestrzeń kulinarno-rozrywkową The Complex.

REKLAMA

The Complex to kulinarno-rozrywkowe serce multibrandowego obiektu Louvre Hotels Group zlokalizowanego przy ulicy Towarowej 2 w Warszawie.

Przestrzeń współtworzą trzy koncepty gastronomiczne.

Położona tuż obok placu Zawiszy w Warszawie multibrandowa inwestycja to wizytówka polskiego portfolio Louvre Hotels Group. Pod jednym dachem spotykają się tu hotele Première Classe i Campanile oraz flagowiec sieci – Golden Tulip Warsaw Centre. Ten hub hospitality w sercu stolicy zaprojektowano jednak z myślą o czymś więcej niż tylko dobrze przespanej nocy. To także miejsce stworzone z myślą o budowaniu społeczności, w którym dobrze miksują się smaki, ludzie i doświadczenia. Wszystko za sprawą The Complex, przestrzeni kulinarno-rozrywkowej, która nadaje całej inwestycji wyjątkowy charakter.

The Loft w przestrzeni The Complex, fot. mat. prasowe LHG

W The Complex działają trzy koncepty gastronomiczne. Menu restauracji Tulipe oparto na twórczej zabawie polską i francuską sztuką kulinarną i lokalnych produktach. Z kolei w The Loft króluje rzemieślniczy street food w towarzystwie lunchowej i obiadowej klasyki. W całość The Complex spaja pełen wielkomiejskiego uroku koktajlbar Patio Mixology. W jego klimatycznym wnętrzu z przeszklonym sufitem na gości czeka wybór autorskich koktajli oraz przekąski rodem z najróżniejszych zakątków świata, które zachęcają do odkrywania nowych smaków i dzielenia się jedzeniem z przyjaciółmi podczas spotkania przy jednym z dużych stołów lub wspólnego relaksu na wygodnych fotelach i sofach.

Restauracja Tulipe w przestrzeni The Complex, fot. mat. prasowe LHG

Nowa przestrzeń kulinarno-rozrywkowa sprawia, że multibrandowy obiekt hotelowy Louvre Hotels Group zamienia się w produkt kompletny, oferujący całe spektrum usług hospitality – od wygodnego noclegu w standardzie dostosowanym do rozmaitych potrzeb i oczekiwań przez zróżnicowaną gastronomię aż po atrakcyjną lokalizację dla organizacji kreatywnych eventów w centrum stolicy.