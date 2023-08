LPP podbija Wielką Brytanię. Polska marka otwiera flagowe salony w czołowych lokalizacjach Londynu

Reserved podbija Londyn. Właśnie otwarto flagowy salon marki w Westfield Stratford City, gdzie debiutował nowy koncept sklepów zaprojektowany przez pracownię Studio 1:1. Premierowy design promuje polski charakter, czerpiąc inspiracje z krajobrazu i tradycyjnych materiałów stosowanych w projektowaniu mebli i architektury wnętrz.

W trzecim kwartale br. LPP zamierza uruchomić trzy nowe salony flagowej marki Reserved w Wielkiej Brytanii – pierwszy właśnie rozpoczął działalność w jednym z najpopularniejszych centrów handlowych w kraju – Westfield Stratford City we wschodnim Londynie.

W najbliższych miesiącach Reserved pojawi się także w nowej odsłonie na Oxford Street oraz w centrum handlowym Brent Cross.

Marka debiutuje również z nowym konceptem salonów zaprojektowanym przez pracownię Studio 1:1.

LPP zadebiutowało w Wielkiej Brytanii w 2017 r., otwierając pierwszy salon Reserved przy Oxford Street 252. Wraz z rozpoczęciem sprzedaży na jednej z najbardziej prestiżowych ulic handlowych świata uruchomiono również sklep internetowy marki na rynku brytyjskim. Był to ważny krok w międzynarodowej ekspansji polskiej firmy i element budowania globalnej rozpoznawalności Reserved. Po sześciu latach od tych wydarzeń przyszedł czas na kolejne otwarcia.

Z końcem sierpnia br. uruchomiono pierwszy z planowanych salonów Reserved o powierzchni blisko 2 tys. mkw. w Westfield Stratford City we wschodnim Londynie. Otwarte w 2011 r. centrum handlowe klasyfikuje się na pierwszym miejscu pod kątem powierzchni handlowych w Wielkiej Brytanii i jest obecnie najpopularniejszym tego typu obiektem w kraju, przyciągającym rocznie około 50 mln kupujących. Lokalizacja spełnia nie tylko funkcję handlową, jest także miejscem rozrywki i wypoczynku – działają tam trzy hotele, kina i kasyna oraz kilkadziesiąt lokali gastronomicznych.

W drugiej połowie września LPP planuje jeszcze otwarcia dwóch salonów Reserved w Wielkiej Brytanii – we wschodniej części prestiżowej Oxford Street (będzie to drugi sklep marki na tej ulicy) oraz w centrum handlowym Brent Cross. Obie te lokalizacje miały swój znaczący udział w historii handlu detalicznego w Wielkiej Brytanii. Otwarte w 1976 r. Brent Cross było pierwszym tego typu obiektem w kraju, który zmienił myślenie o handlu i do dzisiaj cieszy się niegasnącą popularnością, obsługując ok. 7 mln klientów z północnego Londynu i Hertfordshire. Z kolei Oxford Street East po otwarciu nowej linii metra Elizabeth Line notuje znaczący wzrost oferty handlowej i gastronomicznej.

Nowy koncept salonów Reserved

Poza decyzją o zaprezentowaniu oferty Reserved w Westfield Stratford City, a także w kolejnych planowanych lokalizacjach, marka debiutuje również z nowym konceptem salonów zaprojektowanym przez pracownię Studio 1:1. Premierowy design promuje polski charakter, czerpiąc inspiracje z krajobrazu i tradycyjnych materiałów stosowanych w projektowaniu mebli i architektury wnętrz. Zaproponowany układ i sposób ekspozycji produktów ma sprzyjać zwiększeniu estetycznych doznań zakupowych. W nowej aranżacji marka podkreśla otwartość na klienta, umożliwiając mu swobodę przemieszczania i obcowania z kolekcją, stawiając przy tym na neutralne i przyjazne wnętrze.

– Sklepy marki Reserved cechuje dostępność, otwartość i mobilność. Bardzo zależało nam, aby zachować i podkreślić te cechy, tworząc przyjazne i wyciszone wnętrze. Udało się to m.in. dzięki wykorzystaniu światła odbitego, gruboziarnistej strukturze tynku w ciepłym odcieniu bieli, naturalnego drewna oraz rozwiązań architektonicznych zwiększających widoczność produktów. Aby zapewnić dostępność i otwartość marki, w lokalach budowanych w centrach handlowych zrezygnowaliśmy ze szklanych witryn, co w naturalny sposób zaprasza do kontaktu z kolekcją. Nawiązując do polskich korzeni, w elementach uzupełniających ekspozycję odzieży, wprowadziliśmy charakterystyczny materiał jakim jest wiklina, z której ręcznie wykonane zostały elementy dekoracyjne wnętrza sklepu. Dodatkowo inspirując się krajobrazem wykorzystaliśmy rodzimą roślinność – opisują autorzy projektu z pracowni Studio 1:1.

Nowy koncept salonu będzie bardziej energooszczędny – spółka zakłada, że dzięki systemom telemetrii i optymalnemu zarządzaniu oświetleniem zużycie energii na ten cel będzie niższe o 30 proc. Ważnym zadaniem w projektowaniu było również ułatwienie codziennej pracy salonu i jego większa funkcjonalność dla komfortu załogi oraz efektywnej obsługi klienta. Zgodnie z realizowaną strategią sprzedaży omnichannelowej w nowych przestronnych salonach pojawią się udogodnienia dla e-klientów, którzy będą mogli otrzymać swoje zamówienia wprost z magazynu zlokalizowanego w sklepie. Poza kasami obsługującymi regularną sprzedaż, nie zabraknie również tych dedykowanych wyłącznie zwrotom i odbiorom zamówień internetowych.