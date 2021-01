Luksusowy salon sukien ślubnych w Szanghaju

Dla pochodzącej z Tajwanu marki sukien ślubnych Nicole + Felicia koncepcja architektoniczna i wybór materiałów były nadrzędnymi kwestiami podczas projektowania sztandarowego butiku położonego w Szanghaju (Chiny) w 2019 r.

Dla nowoczesnej panny młodej wybór idealnej sukni ślubnej stanowi niezwykle istotny moment, który pozostaje w pamięci przez długie lata.

Luksusowa odzież ślubna jest przedmiotem niewielkiej, lecz niezwykle konkurencyjnej i lukratywnej branży, w której doświadczenie klienta podczas dokonywania zakupu ma niemal równie istotne znaczenie, jak sama oferowana odzież. W związku z tym producenci z sektora nieustannie przyglądają się aranżacji swoich salonów, pragnąc jak najlepiej zaprezentować w nich swoje podejście do świata mody odwiedzającym je klientom.

Pragnąc nakłonić narzeczonych do dokonania jednego z najważniejszych zakupów w ich życiu w danym lokalu, musi on odzwierciedlać styl, wyrafinowanie i zmysłowość sprzedawanej odzieży. Trzeba pomyśleć o wszystkim, od koncepcji architektonicznej i jakości produkcji po dobór materiałów, akcesoriów i mebli. Każdy element musi być dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Dla pochodzącej z Tajwanu marki sukien ślubnych Nicole + Felicia była to nadrzędna kwestia podczas projektowania sztandarowego butiku położonego w Szanghaju (Chiny) w 2019 r.

Założona przez siostry Nicole i Felicię Chang marka Nicole + Felicia w ciągu ostatnich dwóch dekad zyskała światową renomę dzięki projektom urzekającej odzieży wytwarzanej przy zastosowaniu najbardziej ekskluzywnych materiałów. Specyficzny styl marki oraz jej zaangażowanie na rzecz wykorzystywania wyłącznie wysokiej jakości tkanin podbiły serca wielu gwiazd, takich jak Elephant Dee, Kelly Rowland czy Elsa Hosk.

W ciągu ostatnich kilku lat branża ślubna odnotowała istotny wzrost zainteresowania luksusem – pary dążą do organizacji wyjątkowego, ekskluzywnego wydarzenia w celu uczczenia zaślubin. Wzrost popytu zaobserwowano między innymi w Chinach, dlatego siostry Chang postanowiły wykorzystać okazję do rozwoju marki Nicole + Felicia w tym rozkwitającym segmencie chińskiego rynku.

Wybór biznesowej dzielnicy szanghajskiego półwyspu, w pobliżu rzeki Huangpu, jako lokalizacji butiku był zamierzony, ponieważ znajdują się tutaj jedne z najcenniejszych nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych miasta. Tak często uczęszczane miejsce przez zamożnych mieszkańców miało idealnie wyeksponować markę bezpośrednio przed oczyma docelowej klienteli.

Wykwintne rękodzieło

Ideę estetyki i atmosfery sklepu opracował główny projektant marki Nicole + Felicia zajmujący się kwestiami sprzedaży detalicznej, Tangzhonghang. Postanowił on zapewnić minimalistyczną, lecz integracyjną atmosferę przestrzeni jako tła wyróżniającego piękne suknie ślubne stworzone przez atelier, pragnąc stworzyć prawdziwie imponujący efekt wizualny. Źródłem inspiracji tego modnego i nowoczesnego obiektu miała być otaczająca go modernistyczna metropolia.

Spodziewając się znacznego natężenia ruchu w lokalizacji salonu, zwłaszcza w ciągu tygodnia, Tangzhonghang nie miał wątpliwości co do poziomu wymagań pod względem doboru materiałów i mebli, w szczególności powierzchni okładzinowych.

Przede wszystkim pragnął zastosować elementy stwarzające wrażenie ekskluzywności i bogactwa, a zarazem wytrzymałe, niewymagające zbyt wielu zabiegów konserwacyjnych i łatwe do utrzymania w czystości. Ten ostatni aspekt był wymogiem niezbędnym, zwłaszcza w kraju, którego mieszkańcy tak istotną wagę przywiązują do kwestii higieny.