Luksusowy salon w prestiżowej lokalizacji. Philip Plein otwiera się w Warszawie

Firmy Philipp Plein Group oraz Moliera 2 podjęły strategiczną współpracę, której celem jest otwarcie pierwszego monobrandu Philipp Plein w Polsce. Nowy flagowy salon będzie się mieścił w Domu Dochodowym mieszczącym się w zabytkowej kamienicy na Placu Trzech Krzyży 3 w Warszawie. Wielkie otwarcie już wkrótce.

REKLAMA

Moliera 2 wraz z Philipp Plein Group podjęły współpracę na wyłączność mającą

na celu otwarcie pierwszego w Polsce monobrandowego salonu Philipp Plein

w luksusowej kamienicy przy Placu Trzech Krzyży 3 w Warszawie. Co więcej, kolekcje marki będą również dostępne w wybranych salonach Moliera 2.

Philipp Plein już teraz odnosi sukcesy sprzedażowe na polskim rynku luksusowym, gdzie rocznie sam e-commerce generuje blisko 2 miliony euro. Dodatkowe siedmiocyfrowe przychody pochodzą ze sprzedaży w sklepach multibrandowych. Nie dziwi więc fakt, iż marka zdecydowała się postawić na rozwój swojego biznesu w Polsce, nawiązując strategiczną współpracę z Moliera 2.

- Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę ogłosić współpracę pomiędzy Moliera 2

a Philipp Plein Group. Konsolidacja obecności naszej marki w handlu detalicznym na rynku polskim jest naszym celem strategicznym, który wyznaczyliśmy sobie w 2021 r. Wraz z z Elisą Lubinski, która odpowiada za globalny handel detaliczny oraz franczyzy i moim doradcą ds. zarządzania Carmine Rotondaro jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się to osiągnąć. Już po pierwszym spotkaniu z zarządem Moliera 2 wiedziałem, że mam do czynienia z niezwykle profesjonalnymi ludźmi, pełnymi pasji. Jestem przekonany, że są odpowiednimi partnerami do wzmacniania i rozwijania obecności marki Philipp Plein na polskim rynku luksusowym. Tamtejsi konsumenci zawsze są nastawieni do mojej twórczości bardzo entuzjastycznie, dlatego jestem bardzo podekscytowany otwarciem pierwszego flagowego salonu właśnie w tym kraju - mówi Philipp Plein.

- Otwarcie pierwszego monobrandowego salonu Philipp Plein w Warszawie to niezwykle ważne wydarzenie nie tylko dla Moliera 2, ale również całego rynku mody w Polsce. Od początku wierzyliśmy w to, że nasz kraj jest atrakcyjny dla światowych domów mody, które z sukcesem mogą się rozwijać nie tylko w Nowym Jorku czy Pekinie, ale również u nas. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że światowej sławy projektant zaufał nam i wybrał Moliera 2 do współpracy jako partnera biznesowego. Wspólnie będziemy realizować strategię rozwoju oraz dążyć do umocnienia pozycji marki Philipp Plein na naszym rynku. Jestem przekonana, że ten wspaniały projekt odniesie olbrzymi sukces - mówi Maria Fus, Marketing & PR Director.

Otwarcie pierwszego salonu monobrandowego w Polsce jest planowane już na drugą połowę 2021 roku, co z pewnością ucieszy wszystkich miłośników marki Philipp Plein.