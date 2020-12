Lustro Oskara Zięty zawisło nad Krakowem

Wiszące w bramie Sukiennic, oświetlające Barbakan, korespondujące z katedrą… wykonane z dmuchanej stali lustro Rondo projektu Oskara Zięty zawisło na jedną noc nad Krakowem.

REKLAMA

W czasie pandemii, kiedy wszystkie galerie sztuki są zamknięte, a ulice niemal opustoszałe, Oskar Zięta zaprezentował potencjał lustrzanych odbić w przestrzeni krakowskiego Starego Miasta. Unoszące się nad miastem lustro Rondo na jedną noc zabłysło w kilku historycznych lokalizacjach niczym zaczarowany księżyc...

Rondo to wykonany z dmuchanej stali obiekt, który dzięki swej zwierciadlanej powierzchni wpisuje się w otaczającą przestrzeń. Został zaprojektowany z myślą o eleganckich i awangardowych wnętrzach, jednak Oskar Zięta lubi eksperymentować i używać obiektów ze swojego studia w różnych kontekstach. W tym roku zaaranżował je już m.in. w reprezentacyjnych komnatach Pałacu Królewskiego we Wrocławiu.

Wystawę INFLATALES. Stalowe opowieści Oskara Zięty, otwartą w październiku w Krakowie, przerwał kolejny lockdown. Jej częścią są, wiszące nad dziedzińcem sceny MOS Teatru im. Juliusza Słowackiego, lustra Rondo tworzące bajkową instalację. Pewnej nocy jedno z nich udało się na nocne zwiedzanie Krakowa... Zawieszone na dźwigu zaskakiwało nocnych przechodniów i przyciągało swym blaskiem, odbijając zabytkowe mury i „srebrne dachy Krakowa”.

Nocny performans to część wystawy INFLATALES. Jej narracja osnuta została wokół niezwykłych właściwości metalu, który jest głównym medium twórczości artystycznej i projektowej Oskara Zięty. Tytułowe INFLATALES to opowieści o nadmuchiwaniu stali powietrzem – coś, co brzmi jak bajka, ale jest rzeczywistością, która daje nieskończone możliwości estetyczne i technologiczne.

Nowoczesna estetyka Ronda, lustra wykonanego w technologii FiDU, po raz kolejny doskonale wpisała się w kontekst – we Wrocławiu odbijały się w nim barokowe meble, w Krakowie całe miasto.