Ma sensor smogu, czujnik wypełnienia, a nawet wyświetli reklamę. Ten kosz na śmieci to propozycja polskiej marki

Rosnąca świadomość mieszkańców, dotycząca stanu otaczającej przestrzeni oraz wzrost potrzeb, co do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennym funkcjonowaniu przyczynia się do zwiększenia wymagań wobec włodarzy miast, zarządców nieruchomości czy administratorów osiedli. Era Smart City 3.0 nadchodzi szybkimi krokami. Nowoczesny kosz na śmieci, podający aktualne dane na temat stanu powietrza, wpisuje się we współczesne potrzeby samorządów i kształtuje miejską przestrzeń zgodnie z potrzebami użytkowników.

Masowe włączanie tkanki miasta do Internetu rzeczy: liczniki, sensory, sterowniki służące lepszemu zarządzaniu miastem, które można zauważyć we wszystkich wielkich aglomeracjach świata, służą poprawie wydajności infrastruktury. W ostatnich latach w rozwoju aglomeracji można jednak zaobserwować nowe podejście do idei smart city, oparte o zaangażowanie mieszkańców. Nowe technologie mają przede wszystkim ułatwiać mieszkańcom codzienne funkcjonowanie. Dziać się ma to dzięki poprawie ich wygody i bezpieczeństwa oraz łatwemu dostępowi do danych.

Smart City 3.0 to etap multimedialnej transformacji miasta, która ma na celu nie tyle uławianie zarządzania nim, ale podnoszenie jakości życia w mieście i zaangażowania mieszkańców – to oni mają być najważniejszym beneficjentem zmian technologicznych. Dla samopoczucia mieszkańców bardzo ważne są nie tylko dobrze zaplanowane komunikacja, parkingi czy e-administracja, ale komfort funkcjonowania w przestrzeni, dzięki takim jej elementom jak system informacji wizualnej, siedziska, rozmaite dystrybutory czy stacje ładowania smartfonów i innych mobilnych urządzeń elektronicznych. To te elementy przestrzeni mogą stać się ważną częścią nowoczesnego miasta: pełniąc swe podstawowe funkcje (kwietnika, ławki, kosz na odpadki), mogą zarazem stać się składową całego systemu miejskiego przekazu multimedialnego, a także systemu ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa w mieście.

Jedną z ciekawych propozycji polskiej firmy jest miejski kosz multimedialny (Smart Bin). Projektanci z firmy Enovio wyposażyli kosz w czujnik jakości powietrza i informację o poziomie napełnienia. Wbudowany panel fotowoltaiczny o mocy 27 W może zasilać reklamę typu backlight, sensor smogu, a także czujnik wypełnienia, który poinformuje służby miejskie o pełnym pojemniku.

Ważnym aspektem dobrego funkcjonowania mieszkańców jest bezpieczeństwo w mieście. Dzięki zasilaniu, kosz jest podświetlany wieczorem i nocą, dzięki zaś sensorom obecności podświetlanie działa wtedy, gdy wokół znajdują się ludzie. Enovio opracowało również wersję kosza o odporności antyterrorystycznej. Dzięki opcjonalnemu systemowi gromadzenia odpadów w specjalnym pojemniku pod powierzchnią ziemi i specjalnemu układowi klap, kosz ograniczy szkody wybuchu ładunku i zwiększy bezpieczeństwo osób znajdujących się w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

- Całe zadanie projektowe polegało na wykreowaniu obiektów, które będą łączyły pozornie sprzeczne rzeczy – będą nowoczesne i neutralne, personalizowane i dla każdego, konkurencyjne cenowo i wysokiej jakości, wyróżniające się i wkomponowane w otoczenie, proste technologicznie i zaskakujące - mówi Jarosław Markowicz, projektant odpowiedzialny na design produktów Enovio.