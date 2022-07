Maciej Zień po raz kolejny dla producenta płytek. Inspirował się portugalskim marmurem

Znany projektant mody Maciej Zień po raz kolejny współpracuje z Grupą Tubądzin. Tym razem stworzył kolekcję płytek zainspirowaną portugalskim marmurem Alpine.

Projektant Maciej Zień stworzył kolekcję płytek Balance Stone dla Grupy Tubądzin.

Projektant sięgnął po Alpine, portugalską odmianę marmuru o wyjątkowej kolorystyce i głębi.

Inspiracje prosto z natury

Balance Stone to szyk i elegancja w najpiękniejszym, klasycznym wydaniu. Kolekcja została zainspirowana portugalską odmianą marmuru Alpine o ciepłej, kremowej barwie, przetykanej subtelnym brązowo-złotym użyleniem. Połączenie to zaprasza do spędzania czasu w harmonijnym, odpowiednio zbalansowanym otoczeniu.

Kolekcja Balance Stone kreacji Macieja Zienia dla Grupy Tubądzin, fot. mat. prasowe

Kolekcja Balance Stone została zaprojektowana z myślą o równowadze. W jej przypadku balans oznacza jednak nie tylko stonowaną, zawsze sprawdzającą się elegancję, ale także poczucie bezpieczeństwa i wyjątkowo ciepłą barwę każdej płyty. We wnętrzach udekorowanych kolekcją panuje idealna harmonia, która sprzyja zdystansowaniu się wobec pędu życia i umożliwia powrót do tego, co najcenniejsze: całkowitego scalenia z naturą.

Ponadczasowe piękno – nowa kolekcja Balance Stone od Grupy Tubądzin

W najnowszej kolekcji dla Grupy Tubądzin projektant Maciej Zień sięgnął po Alpine, portugalską odmianę marmuru o wyjątkowej kolorystyce i głębi. Ciepły, jasnobeżowy odcień wpadający w łagodne brązy, szlachetne złoto oraz kontrastującą szarość, urzeka swoim naturalnym wdziękiem.

- Tworząc kolekcję Balance Stone, zacząłem przyglądać się Alpine, portugalskiej odmianie marmuru. Odnalazłem w niej idealną równowagę między łagodnym kolorem ciepłego, jasnego beżu i złotawego brązu a niezwykłym blaskiem. Ten doskonały balans przeniosłem na wielkoformatowy gres - mówi projektant, Maciej Zień.

Łagodność kremowego marmuru równoważy kunsztowna, geometryczna mozaika. Wyróżniający się dekor, ułożony na kształt regularnego wzoru, hipnotyzuje swoim artyzmem. W Balance Stone kontrasty i nieregularność stają się nowym obliczem delikatności i proporcjonalności.

Odpowiedź na przemijające trendy

Kolekcja Macieja Zienia podkreśla piękno szlachetnej skały, jaką jest marmur, będąc równocześnie alternatywą dla wszechobecnej bieli. Stanowi idealną propozycję dla osób ceniących sobie wysoką jakość i uniwersalność materiałów. To odpowiedź na przemijające raz za razem trendy – Balance Stone stworzy elegancki azyl, który zawsze będzie zachwycał swoim kunsztem i wytwornością. Neutralna kolorystyka płyt pozwala je łączyć z dowolnymi dodatkami. Faktura subtelnie nadaje przestrzeni szykowny charakter, ale jej nie dominuje.

Łagodne kolory i żyłkowania marmuru tworzące kolekcję Balance Stone doskonale sprawdzą się w połączeniu zarówno z eleganckimi dodatkami, jak i z prostymi, minimalistycznymi elementami. Dzięki intrygującej strukturze płytek dostępnych w dwóch wersjach: matowej i polerowanej, z powodzeniem można stworzyć wnętrze pozbawione dodatkowych ozdób. Kolekcja umożliwia zaaranżowanie zarówno reprezentacyjnego, rozświetlonego salonu, jak i efemerycznego, przytulnego azylu, w którym można zrelaksować się po dniu pełnym wyzwań.

Gresy wielkoformatowe Balance Stone występują w wymiarach 120 × 240, 120 × 120 oraz 60 × 120 cm. Dedykowana mozaika na wymiar 30 x 30 cm.