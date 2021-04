Magazyn przemienili w pełną światła przestrzeń do pracy

Architekci z pracowni Metaform Architects przemienili starą, zaniedbaną halę wystawienniczą, wybudowaną pierwotnie jako magazyn w pełną światła i zieleni przyjazną przestrzeń do pracy.

Renowacji poddano stary magazyn zlokalizowany w mieście Steinsel w Luksemburgu. Obiekt stał się siedzibą firmy z branży IT. Do dyspozycji pracowników oddano 1950 mkw. powierzchni biurowej, w tym przestronne lobby, kuchnię dla pracowników, sale konferencyjne, otwarte biura, przestrzeń wystawienniczą, a także zewnętrzny taras oraz obszerną przestrzeń magazynową.

– Głównym założeniem projektu było wprowadzenie do wnętrz budynku więcej naturalnego światła dziennego i stworzenie wydajnej, czystej i jasnej przestrzeni biurowej, w której pracownicy i komunikacja są w centrum uwagi – wyjaśnia Shahram Agaajani, założyciel Metaform Architects.

Co istotne, koncepcja adaptacji magazynu zakładała zachowanie niektórych kluczowych cech oryginalnego budynku. Na wejściu wchodzących do budynku wita jasne lobby z wysokim na dwie kondygnacje sufitem. Światło wpada tutaj do środka przez duże okna wykuszowe oraz świetliki osadzone w stalowym dachu, które zostały całkowicie odnowione na potrzeby adaptacji przestrzeni.

Elementem projektu zwracającym uwagę jest centralna klatka schodowa pełniąca jednocześnie funkcję przestrzeni wspólnej. Została wykończona drewnem dębowym w ciepłym wybarwieniu i, zachowując otwarty plan przestrzeni, jest swoistym połączeniem półprywatnych i nieformalnych obszarów pracy z przestrzeniami do socjalizacji.

Architekci zdecydowali się na uniwersalną paletę ponadczasowych kolorów i klasyczne materiały. We wnętrzach zastaniemy białe ściany, stalowe belki nawiązujące do pierwotnego charakteru budynku i wspomniane już wcześniej drewno dębowe. Razem z dużymi roślinami zielonymi i naturalnym światłem tworzą przyjazne środowisko pracy. Kropką nad „i” są meble, które zostały specjalnie dobrane tak, aby również tworzyć domową atmosferę.