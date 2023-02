Magazynowy gigant z biurem w sercu Katowic. Jest ekologicznie i... przemysłowo

Marka Panattoni, jeden z liderów rynku magazynowego w Polsce, wprowadziła się do katowickiego wieżowca .KTW II. Od tej pory pracownicy firmy logistycznej mogą podziwiać panoramę stolicy Śląska z 27. piętra.

Panattoni rozwija swoje struktury w regionie aglomeracji śląskiej, w związku z czym przeniosło swój regionalny oddział do nowego biura na 27 piętrze biurowca KTW II w Katowicach.

Przestrzeń o powierzchni prawie 900 m kw. została od początku zaprojektowana zgodnie z założeniami firmy, a pracuje w niej blisko 50 pracowników Panattoni.

Za projekt wnętrz odpowiada pracownia Massive Design.

Panattoni na terenie województwa śląskiego funkcjonuje od początku swojej działalności w Polsce, dostarczając do dziś ponad 2 mln mkw. powierzchni przemysłowej. Deweloper m.in. w najbliższym czasie ruszy z budową Panattoni Park Katowice Airport, o docelowej powierzchni 216 000 m kw. – największej inwestycji pod jednym dachem w regionie.

– Błyskawiczny rozwój firmy wpływa na rozbudowę regionalnych struktur, dlatego na Śląsku zdecydowaliśmy się na przeniesienie dotychczasowego biura i niemal podwojenie wykorzystywanej powierzchni – z 470 do 877 metrów kwadratowych. Przestrzeń zaprojektowaliśmy od podstaw, co pozwoliło zaimplementować rozwiązania z zakresu ekologii czy wellbeingu, a także stworzyć pomieszczenia, w których przybliżamy historię regionu oraz naszej działalności w województwie śląskim – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni. –Lokalizacja w centrum miasta zapewni odpowiedni prestiż, ale też bardzo dobry dostęp pracownikom biura. Ponadto, zyskujemy doskonałą perspektywę do ekspansji w przyszłości – dodaje.

W nowym biurze Panattoni znajdują się dwie sale pokazujące ułamek przemysłowej historii regionu. W pokoju „Woolen” goście zgłębią tradycję przemysłu tkackiego w Bielsku-Białej, a pomieszczenie „Nikiszowiec” przybliża historię osiedla powstałego na początku XX wieku dla robotników kopalni Giesche. Panattoni prezentuje także swoją działalność w regionie i kluczowe inwestycje na rynku śląskim. Kolejnym elementem, na który został położony nacisk jest ukazanie zrównoważonych i proekologicznych rozwiązań firmy stosowanych w parkach przemysłowych i logistycznych pod postacią sali eko. W nowym biurze Panattoni bardzo ważnym aspektem będzie również budowanie więzi z pracownikami, dlatego wystrój współtworzą członkowie zespołu i ich dzieci. W pokoju dla mam z dziećmi zostały oprawione prace plastyczne, przygotowane w ramach projektu „miejsce pracy rodzica”.

Autorski projekt

Dzięki postawieniu na zupełnie nową powierzchnię biurową, Panattoni dostosowało przestrzeń do potrzeb firmy i pracowników. Wnętrza zaprojektowano na podstawie planu opracowanego przez zespół powołany do kreacji biura oraz firmę projektową Massive Design. Projekt był prowadzony przez Office Project Managera Panattoni, przy współpracy z zespołem projektantów z biura architektonicznego pod kierunkiem Macieja Sawińskiego. Dzięki temu udało się stworzyć nowoczesne i ekologiczne biuro z licznymi udogodnieniami, z wyraźnym naciskiem na użycie naturalnych i przetworzonych materiałów wykończeniowych, takich jak naturalne drewno czy filc powstały z przetworzonego PET. Ponadto w biurze pojawią się meble z recyklingu, a także zadbano o energooszczędny sprzęt AGD i baterie umywalkowe na podczerwień. Sam biurowiec KTW II przeszedł certyfikację środowiskową BREEAM Interim Design Stage na poziomie Excellent z najlepszym wynikiem wśród katowickich budynków, co stanowiło istotne kryterium w jego wyborze.