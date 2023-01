Mają biuro w stylu hygge

Czy nowoczesny design biura może zaoferować użytkownikom domową atmosferę i jednocześnie uwzględniać podejście przyjazne środowisku? Nowa przestrzeń pracy dla Maersk Polska udowodnia, dzięki projektowi Workplace, że jest to możliwe.

Celem architektów było zaprojektowanie biura wyposażonego w nowoczesne, ekologiczne rozwiązania, w którym panować będzie domowa atmosfera.

Stworzenie biura optymalnego dla pracowników pracujących wcześniej w kilku lokalizacjach Maersk, dodatkowo z różnych pokoleń i o zróżnicowanych potrzebach było nie lada wyzwaniem, fot. Adam Grzesik

Maersk Polska jest oddziałem firmy Maersk A./S. To jedna z największych na świecie firm transportowo-logistycznych specjalizująca się w zintegrowanej logistyce kontenerowej. Działa w 400 biurach zlokalizowanych w 130 krajach i zatrudnia ponad 100 tys. pracowników. W Polsce firma Maersk jest obecna od ponad 30 lat.

Na lokalizację polskiego oddziału w Trójmieście Maersk Polska wybrał 3T Office Park, nowoczesny biurowiec w Gdyni. Jego administrator zlecił pracowni Workplace zaprojektowanie 1,2 tys. mkw. powierzchni biurowej dla tego nowego najemcy. Wspólnym celem Workplace i 3TOP było zaprojektowanie biura wyposażonego w nowoczesne, ekologiczne rozwiązania, w którym panować będzie domowa atmosfera.

Prace projektowe rozpoczęliśmy od zbadania potrzeb i wartości istotnych dla Maersk oraz ustalenia najważniejszych celów jakie chcemy spełnić: Co dokładnie powinna komunikować nowa przestrzeń w kontekście kultury i wartości marki? Na zbudowaniu jakiej atmosfery nam zależy? Na jakie funkcjonalności i estetykę należy się nakierować, biorąc pod uwagę odczucia i potrzeby docelowych użytkowników? – mówi Ewa Jędras, Senior Architect Workplace.

W drodze rozmów i wspólnego formułowania strategii uzgodniliśmy, że design biura ma się opierać na trzech głównych założeniach: jak najmniejszym wpływie na środowisko, stworzeniu atmosfery domu oraz subtelnym uwzględnieniu brandu Maersk. Zaproponowany wystrój miał być bez ekstrawagancji, ponadczasowy i przyjazny w swojej estetyce, a przede wszystkim oparty na podejściu zrównoważonym i less waste – podsumowuje architekta.

Biuro przyjazne pracownikowi

Stworzenie biura optymalnego dla pracowników pracujących wcześniej w kilku lokalizacjach Maersk, dodatkowo z różnych pokoleń i o zróżnicowanych potrzebach było nie lada wyzwaniem. Przestrzeń, choć stosunkowo niewielka, została zaaranżowana tak, by zapewnić jak najwięcej funkcjonalności potrzebnych użytkownikom pracującym w różny sposób.

Design biura opiera się na trzech głównych założeniach: jak najmniejszym wpływie na środowisko, stworzeniu atmosfery domu oraz subtelnym uwzględnieniu brandu Maersk, fot. Adam Grzesik

Zamiast typowej przestrzeni open space architekci z Workplace zaproponowali mniejsze strefy pracy, przedzielone różnymi elementami takimi jak panele akustyczne, parawany z zielenią, zieleń wolnostojąca, czy zasłony akustyczne. Dają one pracownikom poczucie, że znajdują się w “swojej” przestrzeni, zwiększają też komfort akustyczny i wizualny, możliwość lepszego skupienia się na codziennych zadaniach.

Przestrzeń pracy architekci wzbogacili o różnorodnie wyposażone strefy wsparcia, umożliwiające wykonywanie zadań o innym charakterze niż praca indywidualna przy biurku: network, strefy pracy kreatywnej, focus roomy, budki telefoniczne, nisze do pracy. Obok tradycyjnego stołu z wygodnymi krzesłami, część z nich wyposażono również w miękkie meble takie jak sofy, domowe fotele, ale również w stoły „na wysoko” oraz o regulowanej wysokości blatu. Pracownicy mogą w takich miejscach zorganizować szybkie spotkanie, burzę mózgów, odbyć call’a, czy po prostu popracować w pojedynkę w inny sposób. A kiedy czas na przerwę, do dyspozycji mają sporą kuchnię, w której mogą zasiąść do posiłku i rozmów przy dużym wspólnym stole lub „zaszyć się” w 2-3 osoby przy kameralnych stolikach ustawionych przy elewacji, wyglądających na piękne, zielone wzgórze.

Jedną z najważniejszych wartości Maersk są pracownicy – na ich komforcie oraz optymalnych warunkach pracy skupiliśmy się z całym zespołem projektowym. Pracownicy świetnie odnaleźli się w nowym biurze, a było to wielkie wyzwanie ponieważ łączyliśmy zespoły z trzech gdyńskich lokalizacji Maersk’a – uzupełnia Aleksandra Studniarek, Team Leader Business Support Services Poland.

Kolory wchodzą do gry

Podstawą palety kolorystycznej projektu jest jasna szarość i beże w zróżnicowanych odcieniach. Przełamano ją subtelnymi wzorami i linearnymi podziałami. Firmowy jasny błękit Maersk pojawia się, ale jako dyskretny dodatek na ścianach i dywanach. W miejscach nie wymagających intensywnego skupienia się na pracy, pojawiają się uzupełniające, bardziej pobudzające kolory: ciepłe odcienie czerwieni, pomarańczy i żółtego koloru.

Firmowy jasny błękit Maersk pojawia się, ale jako dyskretny dodatek na ścianach i dywanach, fot. Adam Grzesik

Projektując wnętrze dla Maersk, architekci starali się maksymalnie wykorzystać naturalne „żywe” drewno, które buduje atmosferę domowego ciepła oraz pewnej szlachetności materiałowej dającej ponadczasowe piękno. Zastosowano je przede wszystkim w elementach, które użytkownicy zawsze mają w polu widzenia i często ich dotykają: we frontach szaf i mebli na wymiar, półkach, konstrukcji krzeseł i okładzinach ściennych. Wprowadzono też materiały wykończeniowe, które nie są drewniane, ale które pozwalają na wzmocnienie odczucia bycia otoczonym naturalnymi, ciepłymi powierzchniami (korek naturalny, sufity z wełny drzewnej, panele mdf z widocznym „wiórem”, tapicerki w piaskowych i beżowych odcieniach, jutowe i rattanowe detale w donicach i lampach).

Domowy klimat wnętrz podkreślono dużą ilością roślinności oraz zaakcentowano poprzez “niedoskonałe” wykończenia. Całość przełamano kontrastowymi detalami, takimi jak czarne łączniki, konstrukcja mebli i lamp, czy profile ścian szklanych. Atmosferę przytulności wzmocniono poprzez zastosowanie licznych uzupełniających źródeł światła, w formie kinkietów, lamp nablatowych i wolnostojących, emitujących ciepłe światło. Na wrażenie domowej atmosfery wpływa też zastosowanie tkanin o różnych splotach i fakturach.

Less waste i podejście pro-eko

Myślenie o wpływie na środowisko dostrzec można zarówno w elementach wykończeniowych, jak i w wyposażeniu. Bardzo duża część mebli ruchomych to polskie produkty, a część z nich zamówiono u lokalnych, trójmiejskich wytwórców. Niektóre – jak fotele – kupiono używane i we współpracy z dostawcami odnowiono Architektom udało się również wykorzystać część mebli z poprzednich siedzib Maersk, jedynie je odświeżając (szafki, krzesła) lub wprowadzając modyfikacje takie jak wymiana blatów (stoły).

Myślenie o wpływie na środowisko dostrzec można zarówno w elementach wykończeniowych, jak i w wyposażeniu, fot. Adam Grzesik

Podejście pro-eko dostrzec można też w decyzji o zainwestowaniu w ruchome wyposażenie dobrej jakości, o ponadczasowej estetyce – dywany, oprawy dekoracyjne, meble. Będą one służyć organizacji przez lata bez konieczności kupowania nowych (nawet gdy w przyszłości firma zdecyduje się odświeżyć lub zmienić powierzchnię).

Sporą część blatów stołów wykonano z tworzywa z recyclingu, które produkowane jest z prasowanych plastikowych odpadów. Obok aspektu less waste, pozwala osiągnąć interesujący efekt estetyczny, niepowtarzalnego “plastikowego marmuru”.

W projekcie pojawiają się też filcowe panele sufitowe, wykonane z termoformowanych włókien poliestrowych. Ponieważ nie mają one powłoki wykończeniowej, w 100 proc. nadają się do recyklingu, podobnie jak elementy nośne sufitu (aluminium) i wieszaki (stal ocynkowana).

Jednym z najmocniejszych, przewodnich motywów wykończeniowych w projekcie jest widoczny z każdego miejsca w biurze sufit z wełny drzewnej utwardzonej cementem. Produkowany jest w sposób zrównoważony, z wykorzystaniem energii wiatrowej. Jego płyty nie zawierają szkodliwych substancji, co pozwala na kompostowanie i zwracanie go naturze jako środek użyźniający glebę.

Biuro przyjazne budżetowi

Ważnym elementem współpracy z całym zespołem zaangażowanym w proces: Maersk, 3TOP, CBRE (project management) i zespołem Workplace było określenie priorytetów w kontekście ograniczonego budżetu. Optymalizacje ich nie ominęły, ale dzięki otwartości i zaangażowaniu wszystkich stron, udało się uniknąć takich modyfikacji projektu, które mogłyby znacząco pogorszyć finalną jakość i estetykę przestrzeni.

Atmosferę przytulności wzmocniono poprzez zastosowanie licznych uzupełniających źródeł światła, w formie kinkietów, lamp nablatowych i wolnostojących, emitujących ciepłe światło. Na wrażenie domowej atmosfery wpływa też zastosowanie tkanin o różnych splotach i fakturach, fot. Adam Grzesik

W kontekście budżetu, pomocne okazało się też podejście less waste. Wykorzystanie części istniejącego wyposażenia i postawienie na materiały z drugiego obiegu pozwoliły również na osiągnięcie pewnych oszczędności. Jak widać, podejście ekologiczne wspiera nie tylko środowisko naturalne i estetykę wnętrza, ale też budżet firmy.

Autorzy projektu biura

Zarząd: Dominika Zielińska, Bogusz Parzyszek

Zespół projektowy: Ewa Jędras, Ewelina Jezierska

Prowadzenie projektu po stronie Workplace: Daniel Dziczek

Wizualizacje: Jakub Andruk

Zespół projektowy po stronie klienta: Aleksandra Studniarek, Roksana Sikorska

Zewnętrzny project management: CBRE, Jan Książek, Michał Idźkowiak

GW: DM Building, Katarzyna Śmiechowska