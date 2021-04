Maja Ganszyniec zaprojektowała kolekcję lamp akustycznych

Maja Ganszyniec jest autorką nowej kolekcji lamp akustycznych marki Mute. To pierwszy projekt Mai Ganszyniec łączący obszar akustyki i oświetlenia.

Projektantka Maja Ganszyniec, znana między innymi ze współpracy z IKEA, stworzyła kolekcję lamp akustycznych dla marki Mute.

Marka Mute to producent rozwiązań akustycznych do przestrzeni użytkowych: biur, hoteli, restauracji.

Kolekcja lamp Mist zaprojektowana przez Maję Ganszyniec łączy funkcje akustyczną i oświetleniową z ponadczasowym designem.

Dzięki zastosowaniu delikatnych półprzezroczystych tkanin i ich plisowania lampy Mist dają wrażenie lekkości i subtelności jednocześnie izolując dźwięki i poprawiając komfort akustyczny. Kolekcja lamp Mist to pierwszy projekt Mai Ganszyniec łączący obszar akustyki i oświetlenia.

W skład kolekcji Mist wchodzą cztery lampy - dwie lampy wiszące oraz dwie stojące. Lampa stojąca Mist dostarcza dyskretnego ambientowego światła, jednocześnie stylowo dzieląc przestrzeń i izolując dźwięki. Wersja wisząca dopełnienie kolekcji, zapewnia dobre oświetlenie przestrzeni i ociepla wnętrze. Lampy Mist znajdą zastosowanie w lobby hotelowych, restauracjach, przestrzeniach biurowych czy kawiarniach.

Monochromatyczne lampy dostępne są w sześciu zestawach kolorystycznych i w trzech rodzinach tkanin starannie dobranych przez projektantkę. Dodatkowo w lampach stojących istnieje możliwość zainstalowania na metalowej pokrywie ładowarki indukcyjnej lub portu USB dla zwiększenia jej funkcjonalności. Kolekcja Mist jest dostępna w sprzedaży od marca.

– To mój pierwszy projekt łączący ze sobą dwa bardzo interesujące mnie obszary – akustykę i światło. Zależało mi na zaprojektowaniu produktu wielowymiarowego, który odpowiada na hybrydowe, zmienne potrzeby, a jednocześnie wpisuje się w coraz ciekawsze i eklektyczne wnętrza biur, ale też reprezentacyjne przestrzenie hoteli i restauracji – mówi Maja Ganszyniec. – W projekcie Mist udało się nam stworzyć niewidzialną barierę dla dźwięku. Aspekt światła został w nim ujęty na dwa sposoby, osobno dla dnia i wieczoru. Mist to obiekt, który wydzielając przestrzeń nie blokuje światła dziennego, a po zmroku tworzy atmosferyczne oświetlenie dla wnętrza. Według mnie to jego największa zaleta – dodaje projektantka.

Maja Ganszyniec na co dzień prowadzi Studio Ganszyniec specjalizujące się w projektowaniu wzorniczym. Jest także założycielką marki Nurt oraz dyrektor kreatywną firmy Profim. Projektuje dla takich marek jak Ikea, Comforty, Noti czy Amica. W 2017 Instytut Wzornictwa Przemysłowego przyznał jej nagrodę Projektantki Roku.

Marka Mute działa na ryku od 2016 roku. W swojej ofercie ma m.in. budki akustyczne, oświetlenie akustyczne, a także panele i ekrany dźwiękochłonne.