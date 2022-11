Mają jedno z najbardziej komfortowych biur w Warszawie. Właśnie potwierdził to certyfikat

Siedziba firmy Cushman & Wakefield otrzymała ważny certyfikat. - Certyfikat WELL uzyskany przez warszawski oddział Cushman & Wakefield jest potwierdzeniem tego, że zdrowie i samopoczucie naszych pracowników są dla nas priorytetem - zaznacza Krzysztof Misiak, MRICS, Executive Partner, Head of Poland.

REKLAMA

Warszawska siedziba międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield otrzymała od organizacji International WELL Building Institute (IWBI) certyfikat WELL na poziomie GOLD.

System certyfikacji WELL skupia się na zdrowiu, komforcie oraz dobrostanie użytkowników budynków i świadczy o najwyższym standardzie powierzchni.

Krzysztof Misiak z Cushman & Wakefield: "Certyfikat WELL uzyskany przez warszawski oddział Cushman & Wakefield jest potwierdzeniem tego, że zdrowie i samopoczucie naszych pracowników są dla nas priorytetem".

WELL Building Standard to system certyfikacji budynków oparty o ocenę ich funkcjonowania, który łączy najlepsze praktyki w zakresie projektowania i budownictwa z opracowaniami naukowymi. Certyfikacja WELL bazuje na badaniach poświęconych odkrywaniu zależności pomiędzy budynkami, w których spędzamy ok. 90 procent naszego czasu, a ich wpływem na zdrowie i samopoczucie osób w nich przebywających. WELL jest efektem siedmiu lat współpracy z wybitnymi lekarzami, naukowcami i specjalistami branżowymi.

Certyfikat WELL uzyskany przez warszawski oddział Cushman & Wakefield jest potwierdzeniem tego, że zdrowie i samopoczucie naszych pracowników są dla nas priorytetem. Z wielką dumą dołączamy do grona firm, których biura znajdują się w najbardziej uznanych i prestiżowych lokalizacjach – stale wprowadzamy nowe udogodnienia i staramy się zapewniać optymalne warunki do pracy, aby nasze biuro było bezpieczne, przyjazne i komfortowe – komentuje Krzysztof Misiak, MRICS, Executive Partner, Head of Poland.

Siedziba firmy Cushman & Wakefield w Warszawie otrzymała certyfikat Well, fot. Szymon Polański / Massive Design

Siedzibę firmy Cushman & Wakefield w Warszawie oceniono w jedenastu kategoriach, dotyczących funkcjonowania budynku (istotne parametry to m.in.: powietrze, woda, odżywianie, światło, ruch, komfort termiczny, dźwięk, użyte materiały, umysł, społeczność i innowacje), a finalna ewaluacja pozwoliła na potwierdzenie, że biuro spełnia wszystkie wymagania WELL umożliwiające uzyskanie certyfikatu na poziomie GOLD.

Procedura certyfikacji była ściśle powiązana z procesem projektowym, dotyczącym naszej nowej siedziby w Warszawie. Już na etapie podpisywania umowy najmu musieliśmy uwzględnić wytyczne WELL. Następnym etapem było projektowanie przestrzeni, które wymagało szczególnej uwagi ze względu na bardzo rygorystyczne wytyczne certyfikacji. W trakcie budowy oraz wyposażania biura musieliśmy dodatkowo sprawdzać każdy element aranżacji. Wdrożyliśmy nowe polityki HR oraz procedury administracyjne, które wraz z aranżacją przestrzeni, pomogły nam stworzyć komfortowe środowisko pracy. Projekt trwał kilka lat, ale jesteśmy przekonani, że było warto, ponieważ wspólnie zbudowaliśmy miejsce, w którym „chce się być – mówi Mariola Bitner, Head of Workplace Strategy Poland, Cushman & Wakefield.

Holistyczne podejście do pracownika

Holistyczne podejście do pracownika jest nam niezwykle bliskie, a certyfikacja WELL jest potwierdzeniem naszych działań w kierunku realizacji tego podejścia w praktyce. Do potrzeb naszych pracowników podchodzimy z ciekawością i uważnością, uwzględniając przy tym ich dobrostan w dwóch aspektach –fizycznym i psychicznym. Ogromnie się cieszę, że wspólnie tworzymy środowisko pracy, które ma pozytywny wpływ na zdrowie, samopoczucie i efektywność naszych pracowników – komentuje Magdalena Szczygieł, HR Business Partner, Human Resources, Cushman & Wakefield.

Już na etapie projektowania naszego nowego biura myśleliśmy o tym, żeby było ono przede wszystkim przyjazne dla naszych pracowników, dlatego zwracaliśmy uwagę na to, aby otoczenie służące do pracy było pozbawione elementów rozpraszających uwagę i miało pozytywny wpływ na użytkowników. W przestrzeni biurowej zapewniliśmy komfort akustyczny, aby zminimalizować szkodliwy hałas dochodzący z zewnątrz. W celu zapewnienia dobrego samopoczucia naszych pracowników zadbaliśmy również o komfort termiczny i odpowiednie oświetlenie – podsumowuje Joanna Buczkowska, dyrektor Działu Administracji, Cushman & Wakefield.

W proces certyfikacji zaangażowana była firma WSP, która wspierała Cushman & Wakefield podczas wykonywania pomiarów i przy audycie końcowym.