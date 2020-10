Mają ponad 40 mln lat. Zobaczysz je w nowym Muzeum Bursztynu

Gekon, chwytówka modliszkowata i czterocentymetrowy pająk trafią do kolekcji Muzeum Gdańska dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w programie „Rozbudowa kolekcji muzealnych”. Eksponaty są unikatami na skalę światową. Po raz pierwszy zostaną pokazane 28 czerwca 2021 r. w nowym Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie.

REKLAMA

Dzięki wysoko ocenionemu przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów wnioskowi do Gdańska trafią unikatowe eksponaty, którymi może się poszczycić niewiele europejskich muzeów, bądź takich, które są do tej pory jedynymi na świecie. Gekon, to drugi znany świecie okaz. Do tej pory jedyny okaz znajdował się w kolekcji Deutsches Bernsteinmuseum w Ribnitz-Damgarten, ale jest on wybrakowany. Ten, który trafi do nowego Muzeum Bursztynu, jest niemalże kompletny. Do naszych zbiorów trafi także okaz dorosłej chwytówki modliszkowatej, a także największy odnotowany na świecie okaz pająka. Najnowsze nabytki będzie można zobaczyć od 28 czerwca przyszłego roku w Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

Gekon – drugi na świecie

21-milimetrowa inkluzja w bursztynie bałtyckim o wymiarach bryłki 29 x 10 milimetrów jest niemalże kompletna. Gekon posiada cały tułów i wszystkie cztery nogi. Brakuje mu jedynie końca ogonka, a lewa połowa głowy jest otwarta. Specjaliści wycenili okaz na kwotę 25000 EUR, czyli nieco ponad 110 tys. zł.

Światowe unikaty – chwytówka oraz pająk

Nieco większe są bryłki zawierające światowe unikaty. Chwytówka modliszkowata, owad z rodziny Mantispidae, znajduje się w bursztynie o wymiarach 65 x 40 mm, zaś dł. inkluzji wynosi 17 mm. Czterocentymetrowy pająk z grupy Mygalomorphae znajduje się w nieco mniejszej bryłce. Jej wymiary to 55 x 46 milimetrów.

Oba okazy są wyjątkowe. Kolekcja Muzeum wzbogaci się o pierwszą dorosłą chwytówkę znalezioną w bursztynie bałtyckim. Gatunek obecnie nie występuje we współczesnej faunie Polski, a okaz zatopiony w bursztynie reprezentuje nieznany nauce dotąd gatunek z eoceńskiego lasu bursztynowego. Inkluzja dorosłego owada jest kompletna z dobrze widocznymi cechami morfologicznymi, pokryta w dużej części mleczną otoczką. Pająk to do tej pory największa tego typu inkluzja, jaka została dotychczas odnaleziona w bursztynie bałtyckim. Żadne muzeum na świecie nie posiada takiego pajęczaka – mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska.

Wyceniany na 160 419,00 zł projekt „Zakup kolekcji inkluzji zwierzęcych do Muzeum Bursztynu” został w 80% dofinansowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w programie „Rozbudowa kolekcji muzealnych”. Eksponaty zostaną zaprezentowane po raz pierwszy 28 czerwca 2021 r. w nowym Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie.