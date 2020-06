Malarskie motywy wplecione w nici, czyli nowa seria artystycznych poduszek

Szkic, obraz, haft i fizyczność to elementy składowe projektu pierwszej poduszki z nowej kolekcji Maja Laptos Studio powiązanej z obrazami prezentowanymi przez Galerię Art IN Architecture.

Aksamitna poduszka z haftem męskiej twarzy Art No1 to pierwszy projekt zapowiadający nową kolekcję ART, powstającą we współpracy z Agnieszką Leszczyńską-Mieczkowską, pseudonim artystyczny AINA, w której sztuka wpleciona jest w nici i oddana w hafcie.

Art No1 to inspiracja obrazem „He is from Her” - części tworzonego równocześnie cyklu prac, gdzie malarskie motywy sprowadzone zostały do linearnej syntezy kolorystycznie komponowanych na potrzeby Maja Laptos Studio poduszek.

W projekcie kreska widoczna w hafcie na subtelnej tkaninie oddaje ruch pędzla i ołówka, a linia jest kwintesencją symbolicznych treści i ukrytych w sztuce znaczeń. W swojej kompozycji zawiera zarówno dynamikę jak i swoiste zatrzymanie, chwilę ciszy, dzięki czemu równie dobrze odnajduje się w stonowanej czy surowej kolorystyce jak i bardziej żywych barwach.