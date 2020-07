Małe jest wielkie! Zobacz 18-metrowy mikroapartament modelowy we Wrocławiu

Budowa inwestycji Legnicka 60C trwa od czerwca. Już teraz jednak zrealizowany modelowy mikroapartament o pow. 18 mkw. Projekt architektoniczny wykonali architekci z pracowni AP Szczepaniak – eksperci w dziedzinie projektowania mikroapartamentów od 2013 roku.

Dwuosobowe łóżko, które zamienia się w kanapę, składane biurko i duże lustro optycznie powiększające wnętrze. Do tego w pełni wyposażona kuchnia i elegancka łazienka. To wszystko zmieściło się w gotowym mikroapartamencie pokazowym przy ul. Legnickiej, przygotowanym – wyjątkowo – na wczesnym etapie realizacji całego projektu.

Budowa inwestycji Legnicka 60C trwa od czerwca. Został osiągnięty stan zero, aktualnie trwają prace nad konstrukcją parteru i wykonywanie stropu nad parterem. W budynku znajdzie się 129 mikroapartamentów inwestycyjnych.

Choć budowa niedawno ruszyła, to pierwszy mikroapartament jest już gotowy. Można go zobaczyć w biurze sprzedaży BY MADE przy ul. Legnickiej 55F. – Wszyscy oglądający są zdumieni tym, że mikroapartament sprawia wrażenie o wiele większego. Przemyślana aranżacja i wysoki standard wykończenia robią na nich ogromne wrażenie – opowiada Ewa Skibińska z grupy BY MADE. – Jako pierwsi we Wrocławiu przygotowaliśmy lokal pokazowy na tak wczesnym etapie realizacji inwestycji – podkreśla. Prezentowany mikroapartament z łazienką i aneksem kuchennym jest wykończony i wyposażony kompletnie. Jego wielkość to 18,5 mkw.

Wyraźny podział na strefy

W mikroapartamencie jest wszystko, czego potrzeba do codziennego życia: strefa dzienna z dwuosobowym łóżkiem, stołem i miejscem pracy dla dwóch osób, łazienka z prysznicem oraz aneks kuchenny, a także klimatyzacja. Dużą rolę w strefie dziennej odgrywają rozkładane meble: stolik, biurko z dwoma stanowiskami do pracy i łóżko, które zmienia się w kanapę. To duża oszczędność miejsca. Tuż przy łóżku znajdują się zamykane szafy i szafki do przechowywania ubrań lub innych rzeczy. – Ważnym elementem wystroju jest duże lustro, które z optycznie powiększa przestrzeń. Uzyskaliśmy bardzo ładny efekt wizualny bez utraty funkcjonalności – twierdzi Małgorzata Komadowska, architekt wnętrz.

W mikroapartamencie przeważają naturalne materiały takie jak drewno i beton oraz dominują klasyczne kolory: brązowy, szary, biały i czarny. – Drewno jest ciepłe i przyjemne. Z kolej szara, betonowa podłoga jest tłem dla całej reszty – twierdzi Małgorzata Komadowska.

Kompozycja kolorów stworzyła granicę pomiędzy strefami. Część kuchenną tworzy aneks z płytą grzewczą, lodówką, czajnikiem i innymi sprzętami. Jest nawet pralko-suszarka i mikrofalówka. Poszczególne elementy są niewielkie. Postawiono tu na minimalizm. Kuchnia została urządzona w ponadczasowej i eleganckiej biało-czarnej kolorystyce. Te same kolory dominują w łazience z kabiną prysznicową i umywalką.

Wielofunkcyjność i lokalizacja

Dużą zaletą tak urządzonego i wyposażonego mikroapartamentu jest wielofunkcyjność. Z powodzeniem może być wykorzystywany jako kawalerka, pokój hotelowy, pracownia, biuro lub stancja. To bezpieczna lokata kapitału dla inwestorów, którzy chcą zarabiać na wynajmie tuż przy ścisłym centrum Wrocławia. Świetna lokalizacja budynku realizowanego przez BY MADE zwiększa szansę na duże zyski.